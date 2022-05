Epic Games Store: Prey e altri due giochi in regalo questa settimana

Inizia una nuova settimana di titoli gratuiti su Epic Games Store, marketplace ormai noto per le sue vantaggiose offerte e le promozioni con cui regala giochi ai suoi utenti. Da poche ore è infatti possibile riscattare tre titoli senza alcun costo aggiuntivo: spicca Prey, acclamato sparatutto in prima persona sviluppato da Arkane Studios, che viene offerto gratuitamente per la seconda volta negli ultimi sei mesi. In aggiunta troviamo Jotun: Valhalla Edition e Redout: Enhanced Edition.

Prey (e non solo) in regalo agli utenti di Epic Games Store

Pubblicato nel 2017 da Bethesda Softworks, Prey è l'avventura in soggettiva che vede protagonista Morgan Yu, catapultato su una stazione spaziale (Talos I) nei pressi della Luna. Il gioco di Arkane Studios - autori di Dishonored e del più recente Deathloop - è a tutti gli effetti una rivistazione dell'omonimo titolo del 2006 realizzato da Human Head Studios, lo stesso team che era al lavoro sul fantomatico sequel che, purtroppo, non ha mai visto la luce.

"In Prey, ti risveglierai a bordo di Talos I, una stazione spaziale che orbita intorno alla Luna nell'anno 2032. Sei l'oggetto principale di un esperimento che mira a modificare l'umanità per sempre. Ma le cose sono andate terribilmente storte", recita la descrizione dell'Epic Games Store. Fino alle 17:00 di giovedì 19 maggio, Prey può essere aggiunto alla propria libreria senza costi aggiuntivi.

Oltre al gioco fantascientifico di Arkane troviamo altri due titoli gratuiti. Jotun: Valhalla Edition è l'ultima edizione dell'apprezzato action/adventure di Thunder Lotus Games, caratterizzato da una splendida ambientazione norrena e da uno stile grafico unico. Redout: Enhanced Edition si ispira invece all'iconica serie di Wipeout per ripoporre le adrenaliniche corse antigravitazionali, con l'obiettivo di offrire "un'esperienza di guida assoluta, veloce, tosta e soddisfacente".

Come Prey, anche Jotun e Redout saranno disponibili al download gratuito fino al 19 maggio, giorno in cui Epic Games sceglierà il prossimo gioco da regalare agli utenti dello Store.