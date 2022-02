Epic Games ora ha più di 500 milioni di account registrati

Epic Games ha annunciato che i giocatori hanno registrato più di 500 milioni di account per accedere alla propria piattaforma. Si tratta di un traguardo ragguardevole, oltre che significativo nella sfida tra Steam ed Epic Games Store. Quest'ultimo trae beneficio dalla presenza nel suo catalogo di giochi come Fortnite e Rocket League, tra i più giocati.

Fortnite e Rocket League trainano il successo di Epic Games

Poco meno di due anni fa, infatti, Rocket League è passato al modello free-to-play, ha lasciato Steam ed è approdato proprio su Epic Games Store.

La software house di Cary (North Carolina) ha investito in maniera considerevole da quando la piattaforma è stata lanciata nel 2018, con l'obiettivo di colmare il gap con Steam e diventare il punto di riferimento nella distribuzione dei giochi. Recentemente ha dovuto affrontare anche una complicata disputa legale con Apple, portando quest'ultima a dover accettare metodi di pagamento alternativi per le app che risiedono su App Store. La questione nacque per la presenza all'interno di Fornite di opzioni di acquisto estranee rispetto al meccanismo di acquisto in-app di App Store.

Le carte del procedimento hanno rivelato come Epic avesse oltre 330 milioni di spese non recuperate, dovute al programma che permette agli utenti di Epic Games Store di ottenere giochi gratuitamente. Un sistema che evidentemente ha contribuito molto ai numeri in ascesa di Epic Games. Quando Epic Games Store ha concesso gratuitamente GTA 5, benché il servizio sia andato per 8 ore in down per l'elevatissima domanda, la piattaforma di Epic ha acquisito 7 milioni di utenti registrati. La politica dei giochi in omaggio di Epic, inoltre, andrà avanti anche nel 2022.

La software house fondata da Tim Sweeney sta adesso gestendo il lancio di Unreal Engine 5, la nuova piattaforma grafica che sarà alla base di una moltitudine di giochi di nuova generazione.