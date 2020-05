GTA 5 è GRATIS su Epic Games Store (anche se il sito è down)! Ecco fino a quando e come funziona

La proposta di Epic è talmente appetitosa da aver causato il down del sito stesso di Epic Games Store e dei servizi correlati. A partire dalle 17, infatti, Grand Theft Auto V viene offerto in via del tutto gratuita. I giocatori possono entrare in possesso della campagna single player e della componente multiplayer, oltre alla possibilità di installare le mod. Questi elementi hanno reso GTA 5 uno dei giochi di maggior successo degli ultimi anni e ancora oggi (la prima versione è uscita nel 2013) uno dei più venduti in assoluto.

Grand Theft Auto V è l'ultimo capolavoro della serie prodotta e sviluppata da Rockstar Games. Un prodotto mastodontico, sia per quanto riguarda la componente tecnica e narrativa, che per la versatilità e le variegate proposte di gameplay che riesce a offrire, come testimonia il proliferare di mod.

Non disperate se non riuscite a riscattare subito GTA 5 da Epic Games Store perché l'offerta rimarrà valida fino al 21 maggio. Epic Games Store, infatti, concede un gioco gratuito ogni giovedì e l'offerta va avanti per una settimana. Il link per riscattare GTA 5 gratis è questo.