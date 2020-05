Con l'approssimarsi della nuova generazione di console, come sempre capita a ogni ricambio generazionale, si stanno moltiplicando le versioni rimasterizzate di grandi classici del passato. Č il caso anche di Tony Hawk’s Pro Skater, il videogioco che ha rivoluzionato il mondo dello skateboard.

Realizzati da Vicarious Visions, lo studio che ha ridato vita a Crash con la Crash Bandicoot N. Sane Trilogy, Tony Hawk’s Pro Skater 1 e 2 conterranno tutti i livelli originali, gli skater professionisti, i trick della vecchia scuola. Gli scenari di gioco verranno ricreati fedelmente, e lo stesso accadrą per i brani di successo del franchise originale, tra cui Superman dei Goldfinger. Tony Hawk’s Pro Skater 1 e 2 saranno disponibili dal 4 settembre 2020 per PlayStation 4, Xbox One e su PC tramite la piattaforma Epic.

Tony Hawk’s Pro Skater 1 e 2 includeranno anche le manovre acrobatiche pił amate della serie tra cui Revert, lip tricks, wall plant e le modalitą in multigiocatore originali, sia online sia in locale. E ci saranno anche le modalitą Create-A-Park e Create-A-Skater. In Create-A-Park, in particolare, ci saranno nuove modalitą di personalizzazione grazie ad un robusto editor che le supporta. I giocatori possono condividere online i parchi con gli amici e personalizzare i look degli skater. Inoltre, i fan possono selezionare i loro skater preferiti dalla lista completa dei professionisti originari.

Activision ha coinvolto l'attore Jack Black nella promozione della nuova versione di Tony Hawk’s Pro Skater come si puņ vedere suo canale YT personale.