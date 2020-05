MotoGP eSport, il 17 maggio, quarta tappa sul circuito di Misano: prima gara con la MotoE

In attesa dell'annuncio dell'inizio del campionato reale, Dorna organizza un nuovo evento virtuale del motomondiale, quarta tappa prevista per domenica prossima 17 maggio che vedrà ancora una volta partecipare i piloti della categoria MotoGP affiancati dai colleghi della classe elettrica MotoE.

L'evento si volgerà sul Misano World Circuit Marco Simoncelli sfruttando il nuovo videogioco di Milestone MotoGP 20 già utilizzato durante l'ultimo evento di Jerez, titolo per il quale molti partecipanti hanno evidenziato netti aggiornamenti rispetto la versione 19 soprattutto nella fisica di gioco.

11 piloti per la classe MotoGP, che riacquista Valentino Rossi tra i partecipanti, mentre per la MotoE gli sfidanti saranno 9 tra i quali il campione del mondo in carica della categoria l'italiano Matteo Ferrari team Trentino Gresini.

La gara della MotoGP sarà composta da 9 giri (35% del totale della gara reale) ed i piloti saranno:

Repsol Honda Team: Marc Marquez e Alex Marquez

Monster Energy Yamaha: Maverick Viñales e Valentino Rossi

Ducati Team: Michele Pirro

Team Suzuki Ecstar: Joan Mir

Aprilia Racing Team Gresini: Lorenzo Savadori

Petronas Yamaha SRT: Fabio Quartararo

Pramac Racing: Franceso Bagnaia

LCR Honda Idemitsu: Takaaki Nakagami

Reale Avintia Racing: Tito Rabat





La gara della MotoE sarà composta da 5 giri (50% del totale della gara reale) ed i piloti saranno:

Trentino Gresini MotoE: Matteo Ferrari

LCR E-Team: Xavier Simeon

Avintia Esponsorama Racing: Eric Granado

EG 0,0 Marc VDS: Mike Di Meglio

Join Contract Pons 40: Jordi Torres

Intact GP: Dominque Aegerter

Tech 3 E-Racing: Lukas Tulovic

Ongetta SIC58 Squadra Corse: Mattia Casadei

Openbank Aspar Team: Alejandro Medina

L'evento sarà trasmesso alle ore 15:00 sul canale Sky MotoGP e sul canale Youtube di MotoGP eSport; per maggiori informazioni a riguardo vi invitiamo a seguire la pagina ufficiale del motomondiale e sulla pagina di MotoGP eSport.