MotoGP eSports, a Jerez il 3 maggio in virtuale non solo la MotoGP ma anche Moto2 e Moto3

Dopo gli eventi del Mugello e del Red Bull Ring, nei quali alcuni piloti della MotoGP sono scesi in pista, virtualmente, per disputare un gran premio, il prossimo 3 maggio alle ore 15:00 si replica con il terzo appuntamento presso il circuito spagnolo di Jerez, evento nel quale gareggeranno anche le categorie Moto2 e Moto3.

Nuove regole per decidere i 10 piloti che prenderanno il via per ogni categoria, per la classe regina ogni team potrà schierare un solo pilota, quindi ad esempio nei prossimi giorni si saprà se parteciperà Valentino oppure Maverick Viñales; eccezione fatta per il team ufficiale Honda che potrà schierare entrambi i suoi piloti, Alex e Marc Marquez, in quanto squadra vincitrice del titolo mondiale 2019.

Per Moto2 e Moto3 invece saranno scelti 10 piloti, per ognuna delle due classi, con diritto di accesso in base all'ordine d'arrivo del gran premio del Qatar, unico evento reale fino ad oggi disputato per questo 2020.

Per la Moto3 si ipotizza la partecipazione di

Albert Arenas (vincitore del GP del Qatar)

Rodrigo

Dennis Foggia

Andrea Migno

Niccolò Antonelli

Tony Arbolino

Alonso Lopez

Per la Moto2 per il momento confermati i piloti:

Luca Marini

Lorenzo Baldassarri

Enea Bastianini

L'evento sarà trasmetto da Sky e dal canale Youtube di MotoGP eSport, nessuna informazione se le gare verranno corse con il nuovo titolo di Milestone MotoGP 20, uscito lo scorso 23 Aprile, oppure con il videogioco della passata stagione come fatto per i primi due eventi.