Embracer: nonostante chiusure e licenziamenti, pubblicherà 76 giochi quest'anno

Nell'ultimo incontro con gli investitori, Embracer ha annunciato che nell'anno fiscale 2025-2026 pubblicherà la bellezza di 76 videogiochi che includono: nuove IP, sequel e remaster. Tutto questo, nonostante le chiusure di alcuni studi e numerosi licenziamenti avviati nel 2023.

Nel rapporto, Embracer esordisce sottolineando il calo nelle vendite tanto dei videogiochi per PC e console che per dispositivi mobili. Crescono, invece, i ricavi da intrattenimento e servizi. Nonostante questo, la società vanta una lineup piuttosto consistente di titoli, tra cui appaiono nomi di spicco come il remake dell'originale Gothic, Deep Rock Galactic: Rogue Core e un nuovo capitolo di SpongeBob SquarePants.

L'azienda ha anche chiarito che i titoli tripla A rappresentano ancora il suo principale motore finanziario, ma sfortunatamente bisognerà fare i conti con il ritardo di Marvel 1943: Rise of Hydra di Amy Hennig, sviluppato da Skydance Studio e pubblicato da Plaion. Tuttavia, trattandosi di un IP su licenza, Embracer si aspetta ricavi più bassi rispetto alle produzioni tripla A completamente interne.

Titolo di riferimento, per quest'anno, sarà Killing Floor 3, per quanto non sia un tripla A e non abbia ancora una data d'uscita prevista. Per il prossimo anno fiscale, invece, insieme al titolo Marvel ci sarebbe un terzo tripla A non ancora annunciato. Embracer ha chiarito che lo sviluppo è a buon punto, ma potrebbe rendersi necessario più di un trimestre per la rifinitura rispetto alla tabella di marcia.

Sarà interessante capire quali siano i titoli inclusi da Embracer nel computo alla luce della chiusura di alcuni studi di rilievo come Volition, software house che ha dato i natali alla saga di Saints Raw, chiuso lo scorso anno. Più di recente, a marzo, Eidos Montreal ha annunciato 75 nuovi licenziamenti.