Marvel 1943: Rise of Hydra rinviato al prossimo anno, e il motivo è sempre il solito

Marvel 1943: Rise of Hydra, atteso titolo d'azione sviluppato da Skydance Games sotto la direzione di Amy Hennig, non uscirà più nel 2025 come inizialmente previsto. Il lancio è stato ufficialmente posticipato all'inizio del 2026, secondo quanto annunciato dal team di sviluppo attraverso i propri canali social.

Nel messaggio condiviso, gli sviluppatori hanno spiegato che il rinvio si è reso necessario per garantire un maggiore livello di rifinitura del prodotto. "Prendere questo tempo aggiuntivo ci permetterà di perfezionare il videogioco e assicurarci che sia la migliore esperienza possibile, e che sia all'altezza della nostra visione", si legge nella dichiarazione ufficiale.

Marvel 1943: Rise of Hydra è ambientato durante la Seconda guerra mondiale e permetterà ai giocatori di vestire i panni di personaggi iconici come Captain America e Black Panther in un'avventura originale. Il progetto si distingue per il suo approccio cinematografico, anche grazie all'utilizzo del sistema MetaHuman, che consente di tradurre in modo fedele le performance degli attori in animazioni digitali di alta qualità.

Il gioco offrirà un'interpretazione inedita dei protagonisti, tra cui un giovane Steve Rogers ancora in fase di formazione, e introdurrà una versione del personaggio di Black Panther ambientata nel 1943. Oltre a Parigi, la trama si svilupperà in altre nazioni, suggerendo un contesto narrativo ampio e articolato.

Il titolo si unisce così ad altri importanti progetti rinviati, come Grand Theft Auto VI, mentre tra le principali uscite attualmente confermate per la fine del 2025 resta Ghost of Yōtei, esclusiva Sony. Skydance Games ha concluso il messaggio promettendo ulteriori aggiornamenti nei prossimi mesi.