Ghost of Yotei, un nuovo trailer e una Collector's Edition. Arriverà su PS5 il 2 ottobre

Ghost of Yōtei, attesissimo seguito di Ghost of Tsushima, debutterà su PlayStation 5 il prossimo 2 ottobre. Il titolo promette un'avventura open world ricca di emozioni, con una protagonista inedita, nuove meccaniche di gioco e una Collector’s Edition imperdibile.

A quasi cinque anni dal successo di Ghost of Tsushima, Sucker Punch è pronta a tornare con Ghost of Yōtei. Il seguito spirituale dell'acclamato action/adventure era stato svelato lo scorso settembre, in occasione di uno State of Play: la nuova avventura è ambientata nella regione di Ezo, l'odierna Hokkaido, in un Giappone del 1603 segnato da nuovi pericoli.

A tal proposito, il trailer rilasciato poche ore fa svela nuovi dettagli sul comparto narrativo. Non solo, ma il nuovo filmato include anche un importante reveal, quello della data di lancio.

Atsu vs. i Sei di Yōtei

'La lista dell’Onryō' è il titolo del nuovo trailer pubblicato da Sony e Sucker Punch.

Ci viene presentata nuovamente la figura di Atsu, unica sopravvissuta al terribile massacro della sua famiglia per mano dei Sei di Yōtei. "[Atsu] ha imparato a combattere, uccidere e a cacciare, e dopo anni di lontananza è tornata a casa con una lista di sei nomi: la Serpe, l’Oni, la Kitsune, il Ragno, il Drago e Lord Saito". Armata della stessa katana che la legò a un passato di dolore, la protagonista torna per scatenare la sua ira vendicativa contro i suoi carnefici.

Lungo il cammino, Atsu stringerà alleanze inaspettate e scoprirà nuovi motivi per andare avanti, in un percorso di crescita che promette di andare oltre la semplice vendetta.

Ghost of Yōtei non introduce solo una nuova storia, ma si rinnova anche sul fronte del gameplay, introducendo un mondo di gioco ancora più vasto e dinamico.

Stando a quanto descritto da Andrew Goldfarb di Sucker Punch, nei panni di Atsu saremo liberi di scegliere quale dei Sei di Yōtei affrontare per primo. Non solo: "Atsu potrà inoltre mettersi sulle tracce di altre pericolose canaglie e riscuotere le loro taglie, o cercare sensei che le insegnino nuove abilità. Ezo è selvaggia, ed è tanto bella quanto letale. Attraversando l’open world, vi imbatterete in pericoli imprevisti e momenti di quiete [...] Potrete inoltre accendere dei falò in qualsiasi punto della mappa per riposare sotto le stelle", spiega Goldfarb sul PlayStation Blog.

Ghost of Yōtei uscirà il 2 ottobre: c'è una Collector's Edition

Al termine del suddetto trailer troviamo, finalmente, la data di uscita dell'esclusiva PlayStation 5: Ghost of Yōtei sarà disponibile dal prossimo 2 ottobre.



Dal 2 maggio sarà possibile preordinare il gioco in diverse edizioni, tra cui una Collector's Edition a dir poco ricca. Si parte dalla maschera da Spettro di Atsu e si passa per la fascia con i nomi dei Sei di Yōtei. Quest'edizione limitata include anche una fedele riproduzione dello tsuba della katana e altri gadget pensati appositamente per i collezionisti.

L'altra limited edition disponibile è quella deluxe e include uan copia digitale del gioco e dei bonus da riscattare in-game: questi includono l'armatura della Sepre e una skin alternativa per l'armatura indossata da Atsu nelle prime ore dell'avventura; tra i bonus c'è anche una colorazione esclusiva per il cavallo, una tintura per la sella, un amuleto di gioco e un kit spada dorato. Chi acquisterà l'edizione digitale deluxe riceverà in anticipo le Mappe del Viaggiatore, che consentiranno di trovare le diverse statue disseminate nel mondo di gioco che potenzieranno le abilità di Atsu.

Il prezzo consigliato di quest'edizione è di 89,99 euro. Specifichiamo, invece, che la versione standard di Ghost of Yōtei sarà disponibile sul PlayStation Store a 79,99 euro.