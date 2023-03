Elden Ring festeggia il primo anniversario con oltre 9 miliardi di morti in gioco

Il primo anniversario di Elden Ring è stato segnato da un numero impressionante: i giocatori sono morti oltre 9 miliardi di volte. FromSoftware ha celebrato l'anno trascorso con numeri incredibili ben rappresentati da un serie di infografiche condivise con la community del gioco.

Un aspetto interessante è che dell'enorme quantità di morti, solo il 2% è stata causata da altri giocatori. Il merito maggiore va a nemici ed NPC con il 69%, mentre chiudono quasi in pareggio cadute ed effetti di stato rispettivamente al 14% e 15%.

D'altronde, il gioco è stato particolarmente apprezzato nella modalità cooperativa piuttosto che in quella competitiva, che ha generato l'88% delle "evocazioni". Probabilmente, la maggior parte di queste sono intervenute nelle battaglie contro i boss che, al pari delle morti, hanno fatto segnare numeri da capogiro.

I tentativi per uccidere i boss ammontano a ben 5,9 miliardi, con Malenia che rappresenta l'avversario più impegnativo per i giocatori. Da solo il personaggio ha raggiunto i 329 milioni di combattimenti, motivati probabilmente da un'oggettiva difficoltà dello scontro.

A stupire, invece, sono la seconda e terza posizione tra gli avversari più temibili occupate da Margit e dalla Sentinella dell'Albero di Limgrave, tra le prime boss-fight del gioco. Probabilmente la ragione è legata ad un numero elevato di nuovi giocatori che si è avvicinato per la prima volta ad un titolo titolo di From Software.

Al pari di altri capolavori come Dark Souls o Bloodborne, anche Elden Ring non mette esattamente a proprio agio chi si approccia per la prima volta a questo modello di GDR. È proprio di questo aspetto che abbiamo discusso nel nostro editoriale quando il titolo ha raggiunto l'apice della sua popolarità.

Altri numeri interessanti riguardano gli incantesimi più utilizzati e quelli più acquisiti dai giocatori, consultabili direttamente dalla pagina ufficiale. Vi ricordiamo che, seppur ancora senza una data di uscita, la software house ha annunciato la prima espansione di Elden Ring: Shadow of the Erdtree.