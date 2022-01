Elden Ring entra in fase gold: ecco quante ore serviranno per completarlo

FromSoftware e il suo Elden Ring sono stati protagonisti assoluti del Taipei Game Show 2022. Durante la celebrazione, lo sviluppatore nipponico ha mostrato nuovamente in azione il suo ambizioso action RPG e ha svelato nuovi dettagli sulla longevità del gioco e sulla modalità New Game Plus. Cosa più importante, è stata confermata l'uscita prevista per fine febbraio con un annuncio: Elden Ring è appena entrato in fase gold .

FromSoftware tranquillizza i giocatori: Elden Ring è gold

Il prossimo 25 febbraio impersoneremo il Senza Luce per esplorare lo sconfinato mondo dell'Interregno. Il primo GdR open world di FromSoftware è ufficialmente in fase gold, il che significa che lo sviluppo del gioco è stato ultimato e che i dischi possono essere stampati in vista della distribuzione globale. Il team nipponico sfrutterà il tempo rimanente (un mese esatto) per limare le ultime imperfezioni e risolvere gli eventuali bug, correzioni che saranno implementate nell'immancabile patch del Day One scaricabile su console e PC.

FromSoftware ha colto l'occasione offerta dal Taipei Game Show per mostrare un nuovo filmato tratto dalla campagna di Elden Ring. Il video di gameplay è commentato dal producer Yasuhiro Kitao e ci mostra per la prima volta delle location inedite dell'Interregno.

Lo stesso Kitao ha speso qualche parola in merito alla longevità del titolo. Ebbene, per portare a termine la storia principale di Elden Ring saranno necessarie circa 30 ore; questa durata non tiene conto delle numerose quest e dei dungeon in cui ci imbatteremo visitando l'Interregno. "Fondamentalmente, nessuno dei dungeon opzionali deve essere esplorato per completare il gioco", conferma il producer. Naturalmente, la longevità potrà variare anche e soprattutto in base alle abilità del giocatore - parliamo degli sviluppatori di Dark Souls e Sekiro, dopotutto.

Anche Elden Ring avrà una modalità New Game Plus

A proposito di Dark Souls, una feature molto apprezzata dai fan della serie tornerà in Elden Ring: parliamo del New Game Plus. Dopo aver completato la storia di Elden Ring per la prima volta, i giocatori potranno trasferire i dati del proprio alter ego in un nuovo file di salvataggio, in modo da poter ricominciare l'avventura nell'Interregno affrontando nemici ancora più potenti.

"(Il New Game Plus) è sempre stata una caratteristica dei nostri giochi. In effetti, con un mondo così vasto, il gioco è progettato in modo che possa essere completato senza necessariamente sperimentare tutto", spiega Yasuhiro Kitao, come riportato da GamesRadar. "Alcuni giocatori preferiranno esplorare l'intera mappa per la prima volta, mentre altri abbandoneranno alcune aree per poterle esplorare in un secondo ciclo o in quelli successivi".

Qualcuno ha domandato a Kitao se fosse possibile completare Elden Ring al 100% in un'unica sessione di gioco. Il produttore ha risposto prontamente: "Tecnicamente, è impossibile raggiungere il 100% a causa del fatto che ci sono alcuni bivi verso la fine, ma puoi sicuramente avvicinarti abbastanza". Affermazione che fa riferimento ai finali multipli della storia o, probabilmente, a eventuali boss che potranno essere affrontati solo effettuando determinate scelte.

Dopo un'attesa a dir poco estenuante, Elden Ring sarà disponibile dal 25 febbraio 2022 su PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S, PlayStation 4 e Xbox One. Noi di Hardware Upgrade lo abbiamo selezionato come uno dei 15 videogiochi più attesi dell'anno.