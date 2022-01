Elden Ring, team grafico sotto pressione: Demon's Souls è troppo bello su PS5

I lavori su Elden Ring procedono a gonfie vele e, salvo ulteriori ripensamenti, il gioco di ruolo vedrà la luce il prossimo 25 febbraio. Gli sviluppatori del 'soulslike' hanno però dovuto affrontare qualche grattacapo, come ha raccontato lo stesso Hidetaka Miyazaki in una recente intervista.

Secondo il game director e presidente di FromSoftware, il team grafico di Elden Ring si è sentito "sotto pressione" dopo aver visto il soprendente lavoro svolto da Bluepoint Games su Demon's Souls. L'omonimo remake sviluppato per PlayStation 5 è, infatti, un'opera assolutamente maestosa dal punto di vista tecnico, il che avrebbe condizionato i grafici e i designer coinvolti nella produzione del nuovo GdR della software house nipponica.

Elden Ring e il temibile confronto con il remake di Demon's Souls

In un'intervista concessa alla rivista EDGE, Hidetaka Miyazaki ha svelato alcuni interessanti retroscena riguardanti lo sviluppo di Elden Ring. Il visionario game designer - autore, tra le altre cose, di Dark Souls, Bloodborne e Sekiro: Shadows Die Twice - ha parlato della forte pressione percepita dai membri del suo team dopo aver assistito al debutto del Demon's Souls di Bluepoint Games. "Sì, sono abbastanza sicuro che i grafici del nostro staff abbiano sentito quella pressione più di chiunque altro", ha confermato il presidente di FromSoftware.

Miyazaki ribadisce, in ogni caso, che la fedeltà grafica non è una priorità assoluta per la sua software house. "Quello a cui puntiamo sul fronte grafico dipende dai requisiti tecnici del gioco stesso e ha una priorità più bassa rispetto agli altri elementi dello sviluppo". Ricordiamo che le creazioni di FromSoftware si distinguono dalla concorrenza per la grande attenzione riposta nel gameplay, preciso e coinvolgente, così come per l'elevata qualità del comparto artistico.

Il padre della serie Souls ha inoltre ammesso di non aver mai giocato il titolo di Bluepoint Games, poiché questo tirerebbe fuori "molte vecchie emozioni, un sacco di vecchi ricordi, e ciò diventerebbe un po' opprimente e non mi sembrerebbe di giocare".

Una dichiarazione che non desta sorprese, dal momento che Miyazaki ha anche affermato di non avere intenzione di giocare Elden Ring: "[...] È un gioco che ho fatto io stesso. È la mia politica personale. Non otterresti nessuna delle esperienze che il nuovo giocatore sperimenterà. Come ho detto prima, non mi sembrerebbe di giocare".

Il game designer si è però dichiarato molto soddisfatto del restauro realizzato da Bluepoint, compagnia da sempre specializzata nello sviluppo di remake e rimasterizzazioni - come quello di Shadow of the Colossus (PS4, 2018). Ricordiamo che lo scorso settembre Bluepoint Games è stata ufficialmente acquisita da Sony: ora che fa parte dei PlayStation Studios, la software house sta lavorando alle prossime esclusive dedicate a PlayStation 5.