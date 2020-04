"Ehi Nomad, sei ancora con noi?". Sale l'adrenalina per il ritorno di Crysis

Ieri sera i social legati a Crysis hanno ripreso improvvisamente vita dopo anni, facendoci capire che le suggestioni delle scorse settimane, tra indizi malcelati e speranze, forse non erano del tutto campate per aria. Questa sera è comparso un nuovo post, che ci conferma quando avevamo già intuito: si tratterà molto probabilmente di un remake del primo Crysis.

Il nuovo post menziona infatti Nomad, il protagonista del primo gioco, non Alcatraz o Prophet, con una frase alquanto emblematica: "Ehi Nomad, sei ancora con noi?". La risposta sarà chiaramente un sonoro "sì!" e difficilmente si tratterà di un capitolo di Crysis totalmente inedito. D'altronde la "moda dei remake" sembra sia stata ben recepita dai giocatori e a distanza di 7 anni dall'ultimo capitolo, riproporre il primo gioco porterebbe il franchise davanti agli occhi di una nuova generazione di giocatori.

Crysis 1 uscì nel 2007 e per darvi un'idea del motivo per cui nacque il famoso "Ci gira Crysis?", giocarlo in Full HD a 60 fps tutto al massimo non era possibile. La GeForce 8800 GTX, una delle GPU più veloci all'epoca, faceva qualcosa come 22 fps e la GTX 280 arrivava a 35 fps - per arrivare a 50 fps bisognava giocare a 1280x1024 pixel.

Test più recenti hanno dimostrato come le GPU abbiano compiuto molti progressi e persino una RX 580 sarebbe in grado di gestirlo a 90 /100 fps, usando l'AA oppure no, in Full HD a dettagli alti. Ovviamente ci aspettiamo un remake degno di tale nome, con una grafica al passo con i tempi. Al momento non è dato sapere se il gioco supporterà il ray tracing, ma secondo noi si presterebbe. Non ci resta che attendere, sembra proprio che l'annuncio sia questione di ore o di giorni.