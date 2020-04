Crysis sta per tornare, i social prendono vita. Crysis 4 o remake?

Prepariamoci, Crysis sta per tornare. Dopo le avvisaglie delle scorse settimane, gli account social legati al gioco sono tornati in attività. Su Twitter, per esempio, un messaggio pubblicato da qualche ora riporta la frase "Receiving Data", facendo intendere che alle porte vi sia un qualche annuncio per l'iconica serie, che su PC ha dettato per diversi anni i canoni della qualità grafica.

Sono passati 7 anni da Crysis 3 e i tempi potrebbero essere maturi per l'annuncio di un quarto capitolo, complice l'arrivo di PlayStation 5 e Xbox Series X a fine anno. Non è da escludere però si tratti di un remake del primo Crysis, i cui scenari ben si presterebbero a un ammodernamento, magari condito dal supporto al Ray Tracing.

A farlo pensare sono proprio gli ultimi video diffusi da Crytek relativamente al CryEngine, dove gli scenari di Crysis tornano spesso, anche in versione rivisitata, nonché il sito ufficiale con Nomad - il protagonista del primo titolo - che appare seduto in quello che sembra l'areo che apre Crysis 1. Non resta che attendere, sperando di non ritrovarsi a distanza di anni di nuovo alle prese con il tormentone "Ci gira Crysis?".