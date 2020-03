Crysis Remastered quasi certo. Spunta un altro indizio

Nel nuovo video di presentazione del CryEngine che vedete in calce alla news, Crytek fa (di nuovo) riferimento al ritorno di Crysis. Il video fa una carrellata dei giochi realizzati con CryEngine negli ultimi dieci anni, per poi mostrare la scritta "Non si smette di migliorare". Dopo di che, al culmine della sequenza, ecco le immagini del primo Crysis.

Con la prossima generazione di console all'orizzonte, non c'è momento migliore per rimasterizzare Crysis e sfruttare la piena capacità hardware di PS5 e Xbox Series X. Il franchise è sempre stato punto di riferimento nell'evoluzione della grafica e il rilascio di nuovi hardware darà a Crytek la possibilità di mettere in mostra ancora una volta sé stessa e il suo motore grafico.

Un remake/remaster sembra inevitabile. Anche perché Electronic Arts, che al momento controlla il brand Crysis, ha già confermato di essere al lavoro "su emozionati remaster dei giochi più amati dai fan" con riferimento specifico a due nuovi titoli in sviluppo presso team di terze parti.

Inoltre, non è la prima volta che Crytek fa un velato riferimento al ritorno di Crysis. In un trailer tecnologico dello scorso settembre c'era un riferimento al primo Crysis simile a quello di cui ora stiamo parlando.