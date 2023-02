eFootball, al via il torneo KONAMICI: i vincitori parteciperanno alla Coppa eFootball Italia

Dopo aver inaugurato la Stagione 3 di eFootball 2023, Konami si prepara a intrattenere i fan del Bel Paese con la Coppa eFootball Italia, un torneo eSport che riunirà i sette club partner del simulatore calcistico e i relativi fan. Alla competizione prenderanno parte squadre formate da tre diversi partecipanti, tra cui un un giocatore selezionato dalle squadre giovanili dei club coinvolti e un pro player. Il terzo membro della squadra sarà un tifoso, selezionato da un torneo di qualificazione online: il KONAMICI. Ecco come sarà possibile partecipare.

KONAMICI: come rappresentare la propria squadra del cuore

La Coppa eFootball Italia vede la partecipazione di sette club: AC Milan, AC Monza, AS Roma, Atalanta BC, FC Internazionale Milano, SS Lazio e SSC Napoli. Il torneo KONAMICI è, di fatto, il terzo e ultimo percorso della competizione eSport organizzata da Konami.

L'obiettivo del torneo, aperto a tutti i fan, è quello di creare le sette squadre che si contenderanno il titolo di campione italiano di eFootball 2023. Dopo aver scaricato eFootball, per partecipare gli utenti dovranno selezionare i club che desiderano rappresentare: fatta la propria scelta, non sarà possibile gareggiare per le classifiche di altri club dello stesso evento.

KONAMICI sarà diviso in due fasi, dalla durata di due settimane l'una. Nelle prime due settimane, quelle del Gruppo A, i fan potranno scegliere tra AC Milan, AS Roma, FC Internazionale MJilano e SS Lazio; nella fase successiva (Gruppo B), sarà possibile selezionare un club tra AC Monza, Atalanta BBC e SSC Napoli. "Le partite del secondo gruppo inizieranno una settimana dopo la fine delle partite del primo gruppo", spiega Konami nel comunicato.

I tifosi potranno giocare una partita al giorno, durante la quale sfideranno altri giocatori affiliati allo stesso club. Alla fine delle due settimane verranno conteggiati i punti individuali per decretare i 16 migliori giocatori: questi si qualificheranno per la fase a eliminazione diretta del club di riferimento (Go4); da questo punto in poi il torneo sarà a eliminazione diretta, fino a quando non resterà un solo vincitore per club - e, dunque, sette vincitori in totale.

Ecco il programma del torneo KONAMICI con le date dei match:

Gruppo A: 2 febbraio - 15 febbraio

Gruppo B: 23 febbraio - 8 marzo

Go4 – Gruppo A: 10 - 11 marzo

Go4 – Gruppo B: 24 - 25 marzo

I sette vincitori del KONAMICI entreranno a far parte delle squadre - da tre persone, ricordiamo - che rappresenteranno a livello nazionale i sette club della Coppa eFootball Italia. In tale occasione, i sette tifosi partecipanti avranno l'opportunità di incontrare i calciatori della prima squadra, di ricevere maglie autografate e di assistere alle partite di campionato.

L'evento del Grand Final si svolgerà dal vivo al Napoli COMICON nel weekend dal 28 aprile al 1° maggio 2023. "Saranno inoltre coperti tutti gli spostamenti e gli alloggi per le differenti fasi del torneo, compresi i viaggi a Milano per le fasi a gironi e il viaggio a Napoli per la Grand Final che si svolgerà durante il Napoli COMICON", sottolinea il publisher.

Per tutta la durata della Coppa eFootball Italia, Konami pubblicherà una serie a episodi sul canale YouTube di eFootball, con le analisi i e momenti salienti dei match del torneo.