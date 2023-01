eFootball 2023: una pioggia di novità con l'arrivo della stagione Back to the Club

Da poche ore è disponibile l'aggiornamento 2.3.2 di eFootball 2023, quello che introduce la terza Stagione del simulatore calcistico di Konami. La season intitolata 'Back to the Club' porta con sé nuove sfide legate, per l'appunto, ai campionati che vedono protagonisti i più grandi club internazionali: si ripartirà quindi dalla modalità Dream Team, che terrà impegnati i giocatori attivi nella prima metà della stagione e gli atleti più rappresentativi di ogni squadra.

Scopriamo dunque le principali novità dell'ultimo update e il programma realizzato da Konami per l'eFootball Championship 2023, previsto per fine gennaio.

Back to the Club: al via la Stagione 3 di eFootball 2023

Con la conclusione della Coppa del Mondo FIFA Qatar 2022, che ha visto trionfare l'Argentina, eFootball 2023 sposta nuovamente l'attenzione sulle squadre di club. Ecco dunque che, in occasione della stagione 'Back to the Club', Konami ha preparato una lista dei calciatori che saranno disponibili in-game nel corso delle prossime settimane.

Epic [Manchester United]: calciatori dei campionati nazionali saranno disponibili come 'Epic' nel corso di questa stagione

Back to the Club: calciatori dei campionati europei attivi nella prima metà della stagione saranno protagonisti

Club Icon: calciatori più rappresentativi dei loro club saranno in evidenza

Club Selection [Tottenham WB]: presenti calciatori dai più importanti club europei - calciatori da ogni club continueranno a essere presenti durante le prossime sei settimane

Nel corso della Stagione 3 ci sarà anche il Derby Day, con la sfida tra Inter e Milan per la Supercoppa Italiana. Con il lancio della campagna Lunar New Year, invece, gli utenti avranno la possibilità di ottenere un Login Bonus al primo accesso effettuato durante la nuova stagione.

Konami ha inoltre parlato dell'eFootball Championship 2023 e alla relativa edizione Pro che coinvolgerà i migliori pro player del simulatore calcistico.

Nel primo caso, tutti i giocatori con un 'Dream Team' saranno in grado di partecipare: per la prima volta in tre anni, le Finali Mondiali si disputeranno offline, su console e sui dispositivi mobile, e verranno trasmesse in streaming in tutto il mondo; i giocatori che trionferanno all'eFootball Championship potranno unirsi ai partecipanti dell'edizione Pro. I match di quest'ultima si disputeranno offline e saranno trasmesse in streaming sul canale YouTube di eFootball.