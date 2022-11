Coppa eFootball Italia, da Konami un nuovo torneo eSport tutto italiano: ecco i dettagli

Pochi giorni fa i giocatori di eFootball hanno accolto la Stagione 2 del simulatore calcistico targato Konami. La nuova season è sottotitolata 'The Football Festival' e contiene diversi riferimenti ai mondiali di calcio inaugurai il 20 novembre in Qatar: tra le introduzioni, 40 Nazionali disponibili per un tempo limitato e un inedito torneo (The International Cup Experience).

Lo sviluppatore giapponese ha però preparato un'altra grande novità per i fan di eFootball. S'intitola Coppa eFootball Italia ed è una nuova competizione eSport dedicata esclusivamente ai fan del Bel Paese: tra i protagonisti ci sono i club partner di eFootball.

eFootball: tutti i dettagli della nuova competizione Konami

Il torneo di eFootball avrà sede in Italia e vedrà la partecipazione di sette club calcistici e, più precisamente, dei giocatori delle loro giovanili, dei pro-player e dei fan. Le associazioni coinvolte sono AC Milan, AC Monza, AS Roma, Atalanta BC, FC Internazionale Milano, SS Lazio e SSC Napoli, tutte partner di Konami per il suo videogioco sportivo.

"La Coppa eFootball Italia rappresenta una nuova opportunità esport per Konami e per la simulazione calcistica", si legge nel comunicato. "Il torneo vedrà tre diversi giocatori unire le forze per formare una squadra e rappresentare ciascuno dei club in gara. Questi saranno: un giocatore selezionato dalla squadra giovanile del club, un pro-player che fa attualmente parte della squadra eSport del club e un tifoso del club selezionato da un torneo di qualificazione online".

In sintesi, i team che parteciperanno alla Coppa eFootball Italia includeranno sia giocatori professionisti - o 'd'élite', come scrive Konami - sia amatori, il che rappresenta una scelta decisamente originale per l'attuale panorama degli eSport calcistici.

Prima di dare il via alle danze, si terranno le selezioni dei tre rappresentanti di ciascun club. Ogni associazione organizzerà quindi due tornei interni, uno tra i giocatori dei settori giovanili e uno tra i pro-player, mentre Konami gestirà l'organizzazione di un torneo online ('KONAMICI') a cui potranno partecipare tutti i fan. L'evento avrà una durata di due settimane.



"Non è necessario essere veterani di eFootball per partecipare al torneo, non è richiesta alcuna esperienza pregressa. Ogni tifoso può registrarsi online e selezionare la squadra che desidera rappresentare", spiega il produttore di eFootball. I tifosi giocheranno un minimo di 30 match online contro altri giocatori con l'obiettivo di guadagnare punti per la classifica online: i migliori rappresentanti di ogni club passeranno a una fase a eliminazione diretta. "Il vincitore per ogni club completerà quindi la squadra, insieme al vincitore del settore giovanile e al pro-player. Insieme rappresenteranno il proprio club nella 'Coppa eFootball Italia'".

C'è un altro importante dettaglio da sottolineare: il torneo KONAMICI si svolgerà esclusivamente sulle console Sony (PlayStation 4 e PlayStation 5) e sarà free-to-play.

Le qualificazioni e le selezioni per le squadre rappresentative dei sette club si svolgeranno a tappe, tra dicembre 2022 e aprile 2023. La fase di qualificazione di KONAMICI inizierà invece a febbraio e si concluderà nel mese di marzo. Secondo i piani di Konami, l'evento del Grand Final si svolgerà dal vivo al Napoli COMICON nel weekend dal 28 aprile al 1° maggio 2023.

Manca ancora una domanda fondamentale: in cosa consiste il premio finale? Il club vincitore si aggiudicherà un eFootball gaming-centre multimediale, il quale sarà implementato nel complesso di allenamento del settore giovanile della rispettiva associazione. Per tutta la durata della Coppa eFootball Italia, Konami pubblicherà una serie a episodi sul canale YouTube di eFootball, con le analisi i e momenti salienti dei match del torneo.