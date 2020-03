Ecco perché il finale di Half-Life: Alyx sta facendo discutere tanto

Half-Life: Alyx ha visto la luce il 23 marzo ed ovviamente non è il tanto atteso Half-Life 3 e nemmeno Half-Life 2 Episode Three. Quello che abbiamo trovato è un prequel di Half-Life 2 con Alyx Vance come protagonista.

Pur essendo un gioco in esclusiva per il mondo VR, le recensioni di Half-Life: Alyx sono molto positive, ma oltre a questo è il finale che molti utenti voglio capire, soprattutto se vedremo mai un sequel di Half-Life: Alyx o il tanto atteso Half-Life 3.

Come abbiamo letto dalle parole di Robin Walker, ci sono buone possibilità che in futuro vi siano nuovi capitoli della saga. Sulle pagine di IGN.com interviene anche Dario Casali, level designer del gioco.

Le parole di Casali sono quanto mai chiare sul perché la saga si è fermata per 13 lunghi anni. Prima di tutto il progetto è diventato troppo grande e complesso da gestire. In secondo luogo, i lavori di perfezionamento al motore Soruce 2, per ultimo la mancanza di verve creativa che non era degna di Half-Life.

Dopo Half-Life 2, che ha richiesto 6 anni di sviluppo, non c’era la volontà di sparire dalle scene, a causa del lavoro da fare per un progetto così importante, per così tanto tempo e si è pensato quindi ad uno sviluppo ad episodi, un episodio all’anno. Dopo Episode Two Valve ha notato come questo non era sostenibile in quanto ogni episodio rischiava di diventare un sequel piuttosto che una semplice aggiunta. In sostanza Episode Three non ha mai visto la luce perché non era soddisfacente, secondo Valve, per sostenere un progetto come Half-Life.

Half-Life: Alyx quindi è diventato il progetto perfetto, per l’azienda americana, che avrebbe garantito quel salto tecnologico e creativo che cercava. Valve ha ovviamente precisato che questo episodio rappresenta un ritorno ad Half-Life e non la fine, questo ci fa ben sperare per il futuro.

IL FINALE DI HALF-LIFE: ALYX

Quello che dà ancora più speranza è il finale di Half-Life: Alyx. Per chi non lo avesse ancora giocato raccomandiamo quindi di non proseguire oltre nella lettura.

Nel finale G-Man chiede al Alyx cosa desidera, la ragazza vorrebbe che i Combine sparissero dalla faccia della terra ma questo non è fattibile perché non rientra nei piani dei “datori di lavoro” di G-Man, ma le offre un’alternativa.

Appare quindi Eli Vance, il padre di Alyx, disteso in una pozza di sangue come nel finale di Half-Life 2: Episode Two. G-Man rivela che quello è il futuro e che questo può cambiare. Alyx stessa salva il padre prima che muoia, in una solta di paradosso temporale.

G-Man afferma quindi che Alyx è la sostituta adatta a colui che non ha accettato o non è stato in grado di completare il compito che gli è stato assegnato, alle spalle di G-Man in penombra si vede la figura di Gordon Freeman. Alyx cerca di rifiutarsi ma nel momento in cui ha cambiato il futuro, salvando suo padre, ha di fatto accettato di lavorare per il G-Man.

Dopo i titoli di coda il giocatore vede la scena attraverso gli occhi di Gordon Freeman e si ritrova nell’hangar del finale di Half-Life 2: Episode Two. Alyx è sparita ed Eli Vance intuisce cosa è appena successo. Eli inveisce contro il G-Man e le sue parole “Preparati per Conseguenze Impreviste”. Ora che ne comprende il significato, vorrebbe ucciderlo. Prende quindi il piede di porco dalle mani di Dog e lo porge a Gordon dicendogli che hanno del lavoro da fare.

Un finale quindi che lascia ampio margine ad un sequel di Half-Life: Alyx o Half-Life 3 o Half-Life 2: Episode Three. Non conoscendo i piani di Valve tutto questo potrebbe risultare ai fan della serie più che altro una speranza, anche se labile, che fatica a svanire e che con questo ultimo episodio riceve nuova linfa, speriamo solo di non dover attendere troppo.