Non ci vorranno altri 13 anni per avere un nuovo Half-Life (forse)

Pubblicato il 23 marzo Half-Life: Alyx è l’ultimo episodio ambientato nel mondo di Half-Life. Le vicende si svolgono prima degli avvenimenti di Half-Life 2 ed hanno come protagonista Alyx Vance, figlia dello scienziato di Black Mesa Eli Vance, la quale aiuta spesso il protagonista Gordon Freeman.

Il gioco richiede un visore di Realtà Virtuale e questo ha lasciato un po’ l’amaro in bocca ai fan di Half-Life, dopo l’attesa di 13 anni per vedere finalmente un nuovo capitolo della serie.

La domanda quindi nasce spontanea “Ci vorranno altri 13 anni per avere un nuovo episodio?”. La risposta ovviamente non è mai chiara come abitudine di Valve.

Una speranza, anche se molto criptica, arriva dalle parole di Robin Walker sulle pagine di Polygon. Walker è il leggendario game designer che ha lavorato a giochi come Team Fortress Classic, Half-Life 2, Dota 2.

Intervistato su eventuali nuovi episodi si capisce che al momento Valve non ha nulla da rivelare e non sta lavorando su nessun titolo ambientato nell’universo di Half-Life.

Qualcosa però lo si può intuire dalle parole di Walker:

“Mi piacerebbe credere che siamo stati bravi come non lo siamo mai stati nel costruire Half-Life e spero che continueremo a farne ancora un po’. Non credo ci vorranno altri 13 anni, se così sarà probabilmente non ci lavorerò. Sono troppo vecchio per quello”.

Azzeriamo quindi il timer e riprendiamo da qui l’attesa di Half-Life 3 sperando vivamente di non diventare troppo vecchi per poterlo giocare.