Half Life Alyx: video di gameplay da 13 minuti e altri giochi della serie confermati

Manca ormai poco al rilascio di Half-Life: Alyx e l'hype intorno al titolo VR sta montando. I fan si sono entusiasmati in particolar modo quando, nei giorni scorsi, Valve ha rilasciato tre video di gameplay di Half-Life: Alyx che si concentrano sulle meccaniche di movimento del nuovo titolo in Realtà Virtuale. Il gioco, le cui vicende sono ambientate tra i fatti del primo e del secondo Half-Life, non rappresenterà la fine del franchise.

Valve, inoltre, ha concesso a IGN un video di gameplay da 13 minuti che mostra una parte tratta dall'inizio della nuova avventura, già vista in parte in uno dei video prima citati. Robin Walker e Corey Peters di Valve e Tom Marks di IGN commentano ciò che si vede nel video di gameplay.

Questo livello è una sorta di tutorial al sistema di combattimento di Half-Life Alyx: insegna ai giocatori come ricaricare le armi, interagire con gli oggetti e come affrontare alcuni iconici nemici dell'immaginario di Half-Life. Il tutorial deve essere molto chiaro e metodico perché in VR si interagisce in maniera decisamente differente rispetto all'esperienza di gioco tradizionale.

Gli sviluppatori di Valve sottolineano come i nemici presenti in questo livello siano più lenti del normale per dare ai giocatori la possibilità di apprendere le meccaniche di gioco senza fallire troppo spesso. I giocatori devono imparare come abbattere i nemici, ma hanno un sacco di tempo per farlo. Il gioco presenta un alto livello di interazione con gli scenari con un ottimo motore fisico, come da tradizione per Half-Life. Il motore grafico è Source 2. È un video interessante e consigliamo di guardarlo dall'inizio alla fine in attesa del rilascio del gioco previsto per il 23 marzo.

Intanto, in un'intervista a Game Informer, lo stesso Robin Walker ha spiegato come mai Half Life: Alyx sia un titolo solo VR e ha fornito qualche indizio circa il futuro della serie. "Le meccaniche di gioco classiche di Half-Life si addicono bene alla Realtà Virtuale" sono le sue parole. "Fin dai primi esperimenti è risultato molto chiaro che la VR sarebbe stata un terreno fertile per Half-Life. Quindi, Half Life: Alyx ricorda gli Half-Life classici perché alla base è un Half-Life".

In altre parole, Half-Life si contraddistingue per un senso di autenticità che può essere vissuto in tutto il suo potenziale grazie alla Realtà Virtuale. Half-Life: Alyx quindi è un gioco molto importante perché in questa fase il piano di Valve è quello di fornire ai giocatori un software che sia avvincente al punto da promuovere l'acquisto dell'hardware VR necessario, e in primo luogo il proprietario Valve Index.

"Nel team che si occupa di Alyx ci sono membri che lavorano in Valve dai tempi del primo Half-Life, altri da Half-Life 2. E ci sono anche membri che non hanno mai lavorato a un Half-Life. Consideriamo, quindi, Half-Life: Alyx come un ritorno a questo mondo, non come la fine della serie".

Probabilmente non si riferisce ad Half-Life 3, ma sicuramente Half-Life: Alyx segna un nuovo punto di partenza per la serie Half-Life.