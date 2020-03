Half-Life Alyx: tre filmati di gameplay del gioco che cambierà la VR

Dopo una serie di mesi molto difficili, per la Realtà Virtuale potrebbe presto arrivare il momento del riscatto. Risponde al nome di Half-Life: Alyx, un gioco sviluppato da Valve con le più recenti tecnologie, come il motore grafico Source 2, in abbinamento agli avanzamenti tecnologici dei più recenti visori di VR come il proprietario Valve Index.

Proprio per mostrare la precisione consentita da Half-Life: Alyx e per sottolineare il nuovo livello di immersione e dettaglio grafico, Valve ha rilasciato tre filmati di gameplay che mostrano vari aspetti, come il sistema di movimento e i puzzle ambientali che sarà possibile risolvere muovendo le proprie stesse mani.

Ciascuno dei tre video si concentra su uno dei sistemi di movimento. "Teleportation locomotion style" prevede che il giocatore selezioni l'area dove spostarsi e ci si ritrovi istantaneamente. "Continuous locomotion style" porta il giocatore a spostarsi tramite il joystick del controller, un metodo di solito scarsamente utilizzato perché provoca motion sickness. Infine, "Shift locomotion style" sottolinea la capacità di sporgersi al di là delle coperture e sfruttare gli ambienti per proteggersi.

Nel primo caso, la protagonista si trova su un vagone abbandonato della metropolitana, esamina i vari oggetti e affronta degli esseri contaminati. Nel secondo filmato, invece, ci troviamo in un ambiente sotterraneo contaminato dagli Xen e nel terzo in uno scenario a mondo aperto, mentre si affrontano i Combine. Il gioco attingerà molto dall'immaginario di Half-Life raccontando gli eventi che precedono la storia di Half-Life 2. Altri dettagli si trovano in questo articolo.

Si nota una forte presenza della fisica calcolata in tempo reale, e non potrebbe essere altrimenti trattandosi di un Half-Life. La protagonista può afferrare al volo le granate lanciate dai nemici, usare le porte delle automobili per creare delle coperture temporanee e sfruttare gli ambienti dinamici per avere la meglio negli scontri a fuoco.

Half-Life Alyx uscirà il prossimo 23 marzo e sarà compatibile con i visori VR per PC come Oculus Rift S e HTC Vive Pro.