E3 2021, confermate le date dell'evento digitale: Sony e EA tra i grandi assenti

Si torna a parlare dell'E3 2021, nuova edizione della fiera più importante del mondo dei videogiochi. Dopo aver smentito le voci riguardanti un eventuale pass a pagamento, ESA ha confermato le date del suo prossimo evento, ribadendo che l'E3 di quest'anno si terrà esclusivamente in formato digitale. Tanti i publisher che supporteranno la celebrazione con i propri prodotti (software e hardware), ma mancano ancora alcuni nomi importanti, primi fra tutti Sony e Electronic Arts.

E3 2021 in formato virtuale: si terrà dal 12 al 15 giugno 2021

L'annuncio ufficiale di ESA arriva a pochi giorni dal suo doveroso intervento in merito agli ultimi rumor. No, nessuno dovrà pagare per assistere agli showcase dell'E3 (Electronic Entertainment Expo), così come non è previsto alcun evento fisico. Del resto, ricordiamo che l'edizione dello scorso anno era stata cancellata proprio a causa del COVID-19, a favore di altri eventi che avevano già optato per un format digitale - come il Summer Game Fest e il Festival dei Giochi di Steam.

Quest'anno ESA rimedia abbracciando la filosofia "all digital", consentendo ai fan di ogni parte del mondo di seguire in diretta lo show di Los Angeles. La fiera virtuale dell'E3 2021 si svolgerà tra il 12 e il 15 giugno 2021, grazie al supporto dei collaboratori della Entertainment Software Association. Tra i partecipanti del prossimo show, infatti, troveremo Nintendo, Microsoft (Xbox), Capcom, Konami, Ubisoft, Take-Two Interactive, Warner Bros. e Koch Media.

Nomi altisonanti nella lista degli "ospiti", così come li troviamo in quella degli assenti. Proprio come annunciato per l'edizione 2019, Sony mancherà anche quest'anno.

Non parteciperanno neanche Electronic Arts - che, con ogni probabilità, terrà un suo evento online - Activision Blizzard, SEGA, Bandai Namco e Square Enix; quest'ultima, ricordiamo, ha recentemente trasmesso il primo di una nuova serie di show digitali (Square Enix Presents) per la presentazione dei suoi videogiochi, come Life is Strange: True Colors e Forspoken.

In occasione del recente annuncio è intervenuto il CEO di ESA, Stanley Pierre-Louis, per parlarci del nuovo format digitale. "Per più di due decenni, l'E3 è stato l'evento principale per mostrare il meglio che l'industria dei videogiochi ha da offrire [...]. Stiamo trasformando l'E3 di quest'anno in un evento più inclusivo, ma cercheremo comunque di entusiasmare i fan con gli importanti annunci che rendono questo evento il punto di riferimento per i videogiochi".