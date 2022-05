Dying Light 2, il primo DLC che espande la storia è stato rimandato

È una giornata di rinvii: dopo Starfield e Redfall, anche il primo DLC di Dying Light 2: Stay Human è slittato. A darne l'annuncio è Techland, tramite i consueti canali social in cui fa sapere di aver "bisogno di un po' più di tempo per sviluppare il primo DLC della storia. L'uscita è ora prevista per settembre".

Dopo un buon abbrivio fatto di più di 5 milioni di copie vendute, gli sviluppatori si sono concentrati nell'ottimizzazione del titolo, nell'introduzione di alcune funzionalità e nel lancio della modalità New Game Plus (NG+). In questa modalità, disponibile per tutti i giocatori che hanno finito il gioco principale, è possibile tornare a rivisitare The City rivivendo la storia e prendendo decisioni diverse dalla partita precedente, con un nuovo scaling dei livelli, difficoltà aumentata e interessanti bonus.

In NG+ i giocatori mantengono i progressi della loro avventura precedente, ma possono trovare 30 nuovi inibitori, nascosti in luoghi non così evidenti, grazie ai quali massimizzare la forza e la resistenza dei loro personaggi. Il livello di difficoltà dei nemici, inoltre, è adattato a quello di Aiden, e per chi è alla ricerca di sfide più impegnative Techland ha preparato scontri speciali che permettono di ottenere armi di livello "Legendary".

Per ingannare l'attesa, Techland renderà disponibile a giugno "In the Footsteps of a Nightrunner", un pacchetto con contenuti ed eventi, nonché l'attesa Photo Mode. Lo sviluppatore intende supportare il gioco per 5 anni, quindi un ritardo di qualche mese è sicuramente perdonabile.