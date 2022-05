Call of Duty: Project Aurora, il nuovo sparatutto mobile si prepara alla Closed Alpha

Project Aurora è il nome in codice del prossimo titolo mobile di Activision. Per essere più precisi, parliamo di un nuovo gioco della serie Call of Duty, descritto dal colosso americano come "un'esperienza battle royale intensa, precisa e di qualità", caratterizzata da un formula di gioco del tutto inedita. Manca un vero e proprio reveal, ma il publisher ha annunciato l'imminente inaugurazione dei primi test online, quelli della Closed Alpha. Ecco tutti i dettagli.

COD: Project Aurora, in arrivo i test dell'Alpha chiusa

Con la Closed Alpha di Call of Duty: Project Aurora, Activision ha intenzione di eseguire alcuni stress test delle partite multigiocatore, così come vuole identificare e correggere gli eventuali bug e problemi segnalati dai tester. Quando l'Alpha andrà online, gli sviluppatori aggiorneranno il gioco con l'aggiunta progressiva di nuovi contenuti e funzionalità, sulla base del feedback raccolto. Ricordiamo, dopotutto, che il titolo mobile è ancora in fase di sviluppo.

In un post pubblicato sul suo sito ufficiale, Activision ha incluso alcune FAQ relative alla Closed Alpha, condividendo informazioni molto utili. Viene dunque specificato che non sarà possibile iscriversi liberamente all'Alpha chiusa, poiché sarà "disponibile solo a un numero ristretto di partecipanti invitati". Activision non esclude la possibilità di estendere l'invito ad altri utenti nel corso dei test o dopo aver raggiunto "determinati obiettivi di sviluppo".

Trattandosi di una versione Alpha, i contenuti di gioco presenti in Project Aurora non sono definitivi e, pertanto, non rispecchiano l'aspetto del prodotto finale. "Al momento stiamo semplicemente valutando le dinamiche Battle royale su vasta scala del gioco sui dispositivi mobile", spiega Activision.

Call of Duty: Project Aurora non ha ancora una data di uscita, come ribadisce la stessa Activision. Con ogni probabilità, il gioco sarà disponibile sui dispositivi Android e iOS.