Dying Light 2 arriverà anche su Nintendo Switch, grazie al cloud

Durante il Nintendo Direct trasmesso poche ore fa, Techland è intervenuta per parlarci della serie Dying Light. Il survival zombie si appresta a tornare con il secondo capitolo, Stay Human, recentemente posticipato al febbraio 2022. In questa data il gioco approderà anche su Switch con la Cloud Version, che consentirà all'ambizioso action di girare sulla "meno potente" console ibrida - Dying Light 2, ricordiamo, debutterà su PC, PS5, Xbox Series X/S, PS4 e Xbox One.

Techland e Nintendo hanno inoltre presentato Dying Light Platinum Edition, riedizione del capitolo originale che include la colossale espansione The Following e tutti gli add-on.

Dying Light 2 Cloud Version su Nintendo Switch nel 2022

Quando abbiamo visto in azione Dying Light 2 su Switch ci siamo domandati: come può un titolo tanto elaborato dal punto di vista grafico girare sulla console Nintendo? Proprio come Hitman 3 e il mai troppo lodato Control, anche Stay Human avrà la sua Cloud Version. Naturalmente, per ottenere la migliore esperienza di gioco sarà necessaria una connessione a banda larga.

"In questo brutale gioco di ruolo ad ambientazione open world, i giocatori potranno esplorare da soli o insieme a un massimo di altri tre utenti, nella modalità cooperativa online, per svelare i segreti di chi sta al potere di giorno e saccheggiare i covi degli infetti di notte", recita il comunicato stampa. Nintendo ci fa sapere che Dying Light 2: Stay Human - Cloud Version approderà su Switch il 4 febbraio 2022, proprio come le controparti PlayStation e Xbox.

Dal day one sarà inoltre disponibile una demo gratuita, che consentirà agli utenti interessati di provare la versione cloud di Dying Light 2 e valutarne l'acquisto.

Dying Light Platinum Edition arriverà il 19 ottobre



Sempre al Nintendo Direct, Techland ha svelato la premiere mondiale del gameplay di Dying Light su Nintendo Switch. Il filmato ha mostrato la campagna del primo acclamato episodio, rilasciato nel 2015, e ci ha presentato le principali caratteristiche della Platinum Edition.

I possessori della console ibrida avranno accesso a un comparto sonoro rimasterizzato, a un sistema di mira basata sull'utilizzo del giroscopio di Nintendo Switch e al multiplayer online - gli utenti possono giocare in compagnia dei propri amici, in locale o collegandosi alla rete. Sono inoltre supportati i controlli di movimento dei Joy-Con.

Dying Light Platinum Edition sarà disponibile dal 19 ottobre 2021 al prezzo consigliato di 49,99 euro. Il preordine è già disponibile sia per la versione digitale - scaricabile sul Nintendo eShop - che per quella fisica. La versione giapponese del gioco uscirà invece il 13 gennaio 2022.