Dragon Age 4 a metà della fase di produzione, l'uscita è ancora lontana

Il prossimo Dragon Age è ancora a metà del ciclo di produzione, quindi ancora lontano dall'arrivo sul mercato come già ipotizzavano le indiscrezioni. A confermarlo è la stessa BioWare in un post sul proprio blog in cui ha annunciato, tra le altre cose, la fuoriuscita del produttore esecutivo Christian Dailey, l'ultimo di una serie di addii tra le sue fila.

"Ci sono fasi diverse nello sviluppo di un gioco. Le prime sono quelle di concept e pre-produzione, quando un team lavora sulla visione creativa del gioco e inizia a gettare le basi tecniche, creando sostanzialmente il progetto concettuale e tecnologico. […] Una volta completato il progetto, inizia la fase di produzione, ovvero prendere quelle idee e trasformarle in un gioco funzionante".

"Per il prossimo Dragon Age, siamo nel bel mezzo della produzione, ed è una bella sensazione. Il nostro progetto è stato completato l'anno scorso, quindi ora siamo concentrati sulla costruzione della nostra visione: creare ambienti fantastici, personaggi profondi, un solido gameplay, un plot di grande impatto, filmati emozionali e molto altro".

Quanto a Christian Dailey, si era unito a BioWare passando per Blizzard nel 2018 per guidare lo studio di Austin e lavorare su Anthem. Dailey ha avuto "una grande influenza sui nostri giochi e sul team dirigenziale", ha scritto Gary McKay, boss di BioWare. "L'industria dei giochi è in continua evoluzione e a volte la gente vuole andare a provare cose nuove - lo capiamo, ma ci mancherà come amico e come collega". Non è noto quale sia la destinazione di Dailey.

Mac Walters sarà il nuovo direttore di produzione di Dragon Age, dopo essersi occupato recentemente della Mass Effect Legendary Edition. Corrine Busche, veterana della direzione del design di EA, ricoprirà il ruolo di game director. Benoit Houle si occuperà invece di orchestrare lo sviluppo del prodotto, dopo aver lavorato su tutti i Dragon Age precedenti, a partire da Dragon Age: Origins.

BioWare assicura che maggiori dettagli arriveranno, sia sotto forma di post su blog che sui social, entro la fine dell'anno. Del quarto capitolo della saga, lo ricordiamo, si parla dal 2017, quando fu scritta una prima bozza di trama. Da allora il titolo ha dovuto affrontare diverse battute d'arresto e ripartenze, con una revisione del team di sviluppo e soprattutto il ritorno dell'attenzione sul single player, dopo il fallimento del multiplayer Anthem.

Il post si conclude con una menzione anche al prossimo Mass Effect. "Il team, guidato da Mike Gamble, è composto da veterani e nuove persone di talento. Stanno tutti attivamente prototipando nuove idee ed esperienze. I giochi AAA di nuova generazione richiedono molto tempo per essere realizzati e sappiamo che i nostri fan potrebbero volerli prima. Ma la nostra priorità numero uno deve essere la qualità, e ciò richiede tempo per raggiungerla".