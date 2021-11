Dr Dre sta lavorando sulle musiche per un nuovo Grand Theft Auto

Il famoso rapper vincitore di un premio Grammy Dr Dre starebbe lavorando sulla colonna sonora di un nuovo capitolo di Grand Theft Auto. Il che sarebbe una news importante nella misura in cui GTA 6 non è stato ancora annunciato ufficialmente.

In un'intervista a Rolling Stone, infatti, Snoop Dogg, a cui è stato chiesto se Dr Dre è finalmente in procinto di rilasciare qualcosa di nuovo, ha risposto così: "Parte delle sue nuove musiche è collegata al gioco GTA che sta per uscire. Quindi penso che questo sarà il modo in cui la sua musica verrà pubblicata, attraverso il videogioco GTA".

Non è automatico che Snoop si riferisca a GTA 6 perché prima arriverà un altro gioco della serie, ovvero Grand Theft Auto The Trilogy. Tuttavia, poiché Dr Dre non pubblica musica da solista dall'uscita del suo album Compton del 2015, sembra improbabile che il suo nuovo progetto sia rivolto a una semplice riedizione di qualcosa che già esiste piuttosto che a un nuovo capitolo della serie principale.

Dr Dre e Rockstar hanno già collaborato insieme per Grand Theft Auto, nello specifico per l'update The Cayo Perico Heist di GTA Online uscito nella parte finale dello scorso anno. Dr Dre, infatti, appare come personaggio non giocante nel corso di una rapina. Un cameo di pochi minuti per l'espansione uscita nello scorso dicembre che introduce una nuova isola, armi e veicoli alla controparte multiplayer di GTA 5.