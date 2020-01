Dopo l'addio di EA, Tetris ritorna su Android e iOS con N3TWORK

Electronic Arts si appresta a rimuovere i suoi giochi di Tetris da App Store e Play Store. Nel frattempo, però, N3TWORK lancia la nuova versione ufficiale di Tetris per dispositivi mobile, con il via libera di The Tetris Company. Secondo il developer, è solo l'inizio di una nuova e incredibile esperienza per i fan del rompicapo.

24 Gennaio 2020

24 Gennaio 2020