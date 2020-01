Electronic Arts: tutti i giochi di Tetris verranno rimossi da App Store

Come annunciato dalla stessa EA, tutte le sue app dedicate alla serie Tetris saranno presto eliminate dall'App Store. La notizia giunge agli utenti di iOS attraverso gli ultimi update di tre giochi di Tetris, in cui viene comunicata la rimozione prevista per il prossimo 21 aprile.

