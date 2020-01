Fortnite: attento a NON fare queste azioni perché potrebbero ''bannarti'' dal gioco. La lista

Lo scorso 20 gennaio, Epic Games, la software house creatrice del fortunato gioco Fortnite ha deciso di rilasciare nuove regole che permettessero di mettere a freno l'uso incondizionato di trucchi nelle competizioni che in qualche modo garantirebbero una gara un po' falsata. Queste nuove linee guida riguardano il più diffuso comportamento che esiste tra i giocatori e che viene denominato come "collusione". Cosa significa? Essenzialmente è la possibilità di comunicare con l'avversario. Su Fortnite non è possibile farlo ma ecco che i giocatori si sono inventati stratagemmi per farlo e dunque rendere meno veritiera la gara. attenzione a questi trucchetti

Fortnite: la lista delle cose da non fare

La comunicazione ufficiale della Epic Games riguarda proprio le competizione del nuovo anno e cerca di predisporre delle specifiche regole affinché i giocatori più "aggressivi e furbi" possano evitare di utilizzare trucchetti capaci di farli vincere più facilmente. Proprio il cosiddetto "teaming" ossia quel voler interagire e comunicare tra avversari durante la gara, non sarà più contemplato. Chi giocherà dovrà evitare di realizzare questo tipo di comportamento per il 2020:

Oscillazione del piccone

Emoting

Lancio del giocattolo

Saltare

Questo tipo di azioni potrebbero, se eseguite durante una competizione, essere sanzionate da Epic Games con un "ban" da Fortnite. La software house vuole evitare una competizione "truccata" e questo tipo di azioni possono creare dissapori tra i giocatori non permettendo di creare la sana gara tra avversari. Di fatto però sembra che la community non abbia percepito le nuove regole positivamente a causa del loro facile utilizzo anche involontario. Gli sviluppatori però hanno risposto che valuteranno tutte le azioni ma che se ritenuto "fraudolente" saranno punite assieme alle altre azioni di collusione che già erano previste in Fortnite come: