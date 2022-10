DOOM: lo sparatutto di id Software ora gira anche su Notepad (a 60 fps!)

Rilasciato nel 1993 su PC, DOOM è considerato uno dei più grandi esponenti del genere first-person shooter, se non il più celebre. Negli l'intramontabile sparatutto di id Software ha ricevuto numerosi adattamenti: la versione originale per MS-DOS era stata infatti convertita per Windows 95, poco prima di approdare su console quali SNES, PlayStation e SEGA Saturn.

Più recentemente, qualcuno è riuscito a portare DOOM anche su dispositivi meno convenzionali, come le calcolatrici, i frigoriferi e persino i test di gravidanza. Oggi, a quasi trent'anni dal lancio dell'FPS, scopriamo l'esistenza di una versione di DOOM per Notepad.

DOOM su Notepad: l'impresa di Sam 'Samperson' Chiet

Tramite un video pubblicato sul suo canale YouTube, il programmatore Sam Chiet, alias Samperson, ha dimostrato che è possibile far girare DOOM su Notepad. Sì, parliamo proprio del famoso editor di testo preinstallato (dal 2003) in tutte le versioni di Windows.

Come si può vedere nel filmato di 'gameplay', Samperson è stato in grado di avviare una classica partita di DOOM riproducendo il gioco nella schermata di Notepad e raggiungendo addirittura un frame rate di 60 fotogrammi al secondo. Chiet non ha ancora fornito una vera e propria spiegazione su come sia riuscito a ottenere questo risultato, ma dal filmato possiamo riconoscere l'interfaccia originale di DOOM, i movimenti di Doomguy e l'iconico tema musicale.

"La clip non è stata accelerata e non ho affatto modificato il codice di notepad.exe", scrive lo youtuber nella descrizione del video al fine di garantirne l'autenticità. "Questo è completamente giocabile in tempo reale; nessun fake. È esattamente come appare".

it'll take some work to polish NotepadDOOM into something releasable, but it'll almost certainly happen over the next couple days — Samperson (Crime Arc) (@SamNChiet) October 9, 2022

La geniale creazione di Sam 'Samperson' Chiet è stata rinominata NotepadDOOM e, a detta del programmatore, verrà rilasciata come file scaricabile nei prossimi giorni.