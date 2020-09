DOOM e Skyrim girano anche sui test di gravidanza! Guardare per credere

Foone Turing, è questo il nome dell'audace programmatore che ha realizzato una singolare versione di DOOM. Il caro Turing è stato infatti in grado di far girare lo sparatutto di id Software su un comunissimo test di gravidanza. Dopo aver centrato il primo bersaglio con il celebre FPS, è arrivato anche il turno di The Elder Scrolls V: Skyrim.

PS5? Xbox Series X? Meglio un test di gravidanza!

I test di gravidanza non rientrano certamente tra le piattaforme più comuni dedicate ai videogiochi, ma Foone Turing non si è lasciato scoraggiare. Aggiornando i suoi follower in merito ai progressi effettuati, il programmatore californiano ha condiviso su Twitter delle clip in cui vediamo in azione i 'porting' dei due giochi appena citati.

Osservando i primi esperimenti, come spiega Turing, ciò che vediamo sul piccolo display del tester non corrisponde a una versione giocabile di DOOM o Skyrim: in questi casi parliamo di semplici filmati in-game, modificati per essere riprodotti sul peculiare dispositivo. Il risultato più importante è stato raggiunto solo poche ore fa, quando il programmatore è riuscito a realizzare una versione completamente interattiva - e dunque giocabile - del suddetto DOOM.

Per riuscire nell'impresa, Turing si è servito di una tastiera bluetooth, come sistema di input, e di un display OLED, utilizzato per rimpiazzare il pannello originale del test di gravidanza.

Tutto questo materiale è ora accessibile online. La cartella include le 'demo' di DOOM e Skyrim, così come alcuni filmati riprodotti sul tester e i file di configurazione.