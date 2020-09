Activision lancia Tony Hawk Pro Skater 1 e 2 rimasterizzati in 4K e con tante novità

Activision ha lanciato sul mercato le attesissime versioni rimasterizzate dell'iconico videogioco Tony Hawk's Pro Skater 1 e 2 che negli anni 1999 e 2000 hanno conquistato molti appassionati.

Completamente aggiornati alla risoluzione 4K ed implementati nel gameplay, negli skater professionisti da scegliere ed infine anche nuove colonne sonore.

"Sono grato per la qualità e la cura che Activision e Vicarious Visions hanno messo in questo remaster per far rivivere la serie Pro Skater di Tony Hawk nel miglior modo possibile. Per anni, i fan mi hanno chiesto di riportare indietro questi giochi, e sono orgoglioso di dire che finalmente abbiamo un gioco che soddisfa le aspettative che i fan nostalgici vogliono, mentre ispira una nuova generazione a prendere un controller, e forse anche un vero skateboard" ha dichiarato lo stesso Tony Hawk.

"Ho incontrato Tony Hawk nel 1997 e abbiamo collaborato alla costruzione di skatepark, creando un'ampia consapevolezza per gli sport d'azione e aiutando i giovani di tutto il mondo a trovare gioia e scopo dai giochi di skateboard. È uno degli atleti più impegnati, laboriosi e stimolanti che abbia mai conosciuto e sono orgoglioso che siamo stati in grado di lavorare insieme per un quarto di secolo" ha invece commentato Bobby Kotick, CEO di Activision Blizzard.

Tony Hawk's Pro Skater 1 e 2 è disponibile, in un unico titolo, su PlayStation 4, Xbox One e su PC tramite la piattaforma Epic; per maggiori immagini ed informazioni a riguardo vi invitiamo a visitare la pagina dedicata a questo videogioco.