DOOM Eternal gira anche sui frigoriferi: guardare per credere

Lo scorso settembre abbiamo assistito ai folli esperimenti di Foone Turing, programmatore che ha portato Skyrim e altri giochi su un test di gravidanza.

L'ultimo, eclatante caso vede protagonista DOOM Eternal: qualcuno è riuscito a far girare l'infernale sparatutto di id Software su un frigorifero. Il risultato è impressionante, ma a metterci lo zampino è il servizio xCloud offerto da Microsoft.

Come trasformare un frigorifero in una console con xCloud

Il video che testimonia la miracolosa operazione di porting è stato realizzato dal content creator Richard Mallard, aka TwistedLootGoblin.

Per riuscire in tale impresa, il buon Mallard si è servito di uno smart fridge Family Hub di Samsung, dotato di un ampio display e della compatibilità con iOS e Android. Sfruttando l'integrazione del sistema operativo di Google, sarebbe bastato collegarsi al proprio account Xbox per accedere alla libreria di Game Pass Ultimate e avviare la versione cloud di DOOM Eternal - disponibile sulla piattaforma on demand dallo scorso 1 ottobre.

Come osserviamo dal filmato condiviso su Instagram, Mallard è stato persino in grado di utilizzare un controller Xbox One per giocare a DOOM. Le dimensioni della schermata sono ovviamente limitate, ma l'esperienza di gioco non sembra troppo diversa da quella proposta sugli smartphone e tablet Android tramite xCloud. Il post di TwistedLootGoblin ha ricevuto un commento di approvazione di Larry 'Major Nelson' Hryb, Director of Programming della divisione Xbox Live di Microsoft.

Se siete tra i fortunati possessori di un frigorifero Family Hub potreste effettuare anche voi questo curioso esperimento, magari provando un altro gioco disponibile su Xbox Game Pass Ultimate. Quale sarà il prossimo elettrodomestico che verrà 'torturato' dai videogiocatori?