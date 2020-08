DooM Eternal: dalla QuakeCon il primo DLC in video

DooM Eternal godrà di un'espansione della sua campagna con The Ancient Gods. Bethesda ha dato un primo assaggio della nuova espansione in occasione della QuakeCon 2020, che si svolge nel fine settimana in formato digitale.

DOOM Eternal – The Ancient Gods, Parte 1 (Teaser)

Il teaser anticipa la presentazione del trailer completo su Opening Night Live il 27 agosto alle ore 20:00. Ecco come l'espansione viene descritta.

La tua vittoria sulle armate infernali ha salvato il genere umano dall’estinzione, ma a caro prezzo. Uno squilibrio di potere nei cieli impone che il vero dominatore di questo universo si faccia avanti e ristabilisca l’ordine. Combatti in territori inesplorati dell’universo di DOOM e stermina demoni mai visti nella tua eterna lotta contro le forze del male.

Arkane 20 Anniversary Collection Trailer

L'evento ha dato un assaggio anche della collezione dei titoli Arkane Studios. Dalle strade decadenti di Dunwall alle spiagge vibranti di Karnaca, fino agli androni art déco della stazione spaziale infestata dagli alieni di Talos I, la collezione offre i titoli migliori di Arkane, ovvero Arx Fatalis, Heroes of Might & Magic: Dark Messiah, Dishonored: Definitive Edition (contiene gioco completo e DLC), Dishonored 2, Dishonored: La morte dell’Esterno e Prey.