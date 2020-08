Uno youtuber ha ricreato Grand Theft Auto a Tokyo

Lo chiama Grand Theft Gotoku Solid e corrisponde a un lavoro assolutamente ben fatto, quasi impressionante. Con sequenze reali il giovane youtuber Kaoru Ganso ha ricreato alcuni momenti di gioco tipici dei titoli open world, con delle somiglianze sbalorditive. Non solo il ragazzo è riuscito a riprodurre le tecniche narrative cinematografiche di questi giochi ma anche il gameplay è molto credibile, con la telecamera che segue correttamente il protagonista dell'azione.

Già il titolo del video è indicativo dei generi che si vanno a citare, ovvero Grand Theft Auto, Yakuza (Ryu ga Gotoku è il nome giapponese di questa serie) e Metal Gear Solid. Le riprese sono state realizzate nel famoso quartiere di Tokyo, Shibuya. Il filmato segue le indagini e il conseguente pedinamento scaturito da uno scambio sospetto.

Anche l'ironia dei titoli citati viene qui trasposta e si scherza sull'imprecisione nelle meccaniche di movimento che spesso si ravvede nei videogiochi. Memorabile il momento in cui il ragazzo si ficca dentro un cartone per pedinare la sua preda, esattamente come fa Solid Snake. Un bel lavoro, poi, è stato fatto anche per le sovrimpressioni grafiche.

Il video è diventato velocemente virale con più di 1 milione di visualizzazioni su Twitter e mezzo milione su YouTube.