DooM di nuova generazione in sviluppo per PlayStation 5 e Xbox Series X

Un nuovo capitolo di DooM seguirà DooM Eternal, dopo il successo di critica e di pubblico conseguito da quest'ultimo. Lo lasciano intuire alcuni annunci di lavoro pubblicati dalla software house texana che si occupa di DooM, id Software.

In particolare è la sede principale di Dallas a ricercare nuovo personale. Sono aperte 21 nuove posizioni e in alcuni degli annunci di lavoro, specificamente quelli per Senior UI Programmer e Senior Rendering Graphics Programmer, si fa riferimento esplicitamente a un progetto per la nuova generazione. Già in passato alcuni esponenti di id Software si riferivano all'universo di DooM come a un universo in espansione, destinato a comporsi di diversi giochi.

MachineGames, uno studio che lavora a stretto contatto con id Software, su tecnologia di quest'ultima oltretutto, è del resto già al lavoro su Wolfenstein 3. Si può dunque presupporre un nuovo sodalizio tra le due software house al fine di sfruttare al meglio l'hardware di PlayStation 5 e Xbox Series X. Sarà interessante vedere, inoltre, se id Software aggiornerà ulteriormente la sua tecnologia grafica, adesso giunta alla versione id Tech 7.

"Stiamo già guardando al futuro. Un DLC è garantito, ma anche qualcos'altro. Sarà come un nuovo episodio di una serie televisiva che racconterà le nuove avventure del DooM Guy" ha detto Hugo Martin, direttore creativo di DooM Eternal, nel podcast Joe Rogan Experience a giugno.