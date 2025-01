Doom dentro un PDF: il celebre videogioco arriva in un nuovo curioso formato

Doom, uno dei videogiochi più iconici mai creati, è stato adattato per funzionare in luoghi e dispositivi improbabili, dai frigoriferi ai bancomat, mentre qualcuno lo ha trasformato in una visita virtuale a un museo. Ora, grazie al lavoro dello sviluppatore noto come "ading2210", il gioco è disponibile anche in formato PDF, eseguibile direttamente da un browser compatibile.

Il progetto, ispirato a un precedente esperimento chiamato TetrisPDF, sfrutta le capacità di scripting integrate nel formato PDF per rendere possibile l’esecuzione del gioco. Sebbene le specifiche ufficiali dei PDF consentano script sofisticati, i browser moderni limitano queste funzionalità per ragioni di sicurezza. Tuttavia, queste restrizioni non hanno impedito ad ading2210 di portare Doom su questa piattaforma inusuale.

Utilizzando una griglia ASCII a sei colori per rappresentare grafica e sprite, il gioco è stato reso sorprendentemente leggibile, pur con una latenza di 80ms per frame. La versione, anche se priva di elementi come suoni e testi, permette di giocare a E1M1, uno dei livelli più celebri, direttamente all'interno di un documento in formato PDF.

L’idea ha attirato l’attenzione di Thomas Rinsma, creatore di TetrisPDF, che ha elogiato il lavoro di ading2210 definendolo più raffinato rispetto al proprio tentativo di replicare Doom in un file PDF, che aveva avviato per dare seguito alla sua idea di infondere Tetris in un PDF.

Anche se questa versione di Doom non è pensata per lunghe sessioni di gioco, il progetto testimonia l’inesauribile creatività degli sviluppatori nel trovare nuove modalità per sfruttare la tecnologia.