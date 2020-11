DiRT 5 giocato su Xbox Series X

DiRT 5, insieme a Gears 5, è uno dei giochi che supportano i 120 Hz su Xbox Series X fin dal lancio della console. Se nel caso di Gears 5 il supporto è limitato alla modalità multiplayer Versus, in DiRT 5 abbiamo i 120 Hz sempre, sia in single player che in multiplayer. Ci sono tre modalità di qualità visiva: qualità immagine, frequenza fotogrammi, frame rate elevato, dove quest'ultima si abilita solamente in presenza di connessione al monitor a 120 Hz. In quest'ultimo caso, il motore grafico scala leggermente la qualità visiva per innalzare il frame rate.

DiRT 5 è un titolo di lancio di Xbox Series X, e ne sfrutta le principali caratteristiche. Come il Ray Tracing e la Xbox Velocity Architecture, traendo dunque beneficio dalla presenza dell'SSD nella console. Ancora più importante il supporto a Smart Delivery: in altri termini, acquistando la versione Xbox One del gioco sarà possibile giocarla anche sulla nuova Series X, godendo di tutte le ottimizzazioni di questa versione.

Ovviamente, in un gioco di guida il refresh rate elevato è molto importante, perché agevola alla guida e preserva l'integrità dell'esperienza di gioco. Diminuisce le latenze, e questo è importantissimo anche nel contesto multiplayer competitivo. Gears 5 giocato a 30/40 millisecondi di latenza è diverso rispetto agli 80/90 ms della precedente generazione. Una prima volta per il mondo delle console che ha ripercussioni decisamente interessanti (come abbiamo già visto qui).

Mentre su Xbox Series X i 120 Hz si abilitano automaticamente in presenza della corretta connessione al monitor o al TV, per PlayStation 5 è il gioco a comandare sul refresh rate: la dashboard, quindi, rimane a 60 Hz, passando a 120 Hz solo all'avvio del gioco con supporto.