Xbox Series X: latenze dimezzate grazie ai 120 Hz

Xbox Series X e Xbox Series S supporteranno il gaming a 120 Hz, fino a 4K nel caso della console più potente e fino a 1440p nel caso di Series S. Ovviamente, questo tipo di supporto dipenderà dal tipo di gioco e dalla complessità della sua grafica: al lancio solo Gears 5 e DiRT 5, tra i giochi con grafica dettagliata, gireranno a 120 fps.

Gears 5 su Xbox Series X girerà a 120 Hz

Su Twitter, la pagina ufficiale di Gears of War evidenzia i miglioramenti che il team di sviluppo di Gears 5 è stato in grado di raggiungere grazie ai 120 Hz, che in questo gioco saranno disponibili solo nella modalità multiplayer Versus. Si soffermano soprattutto sulla latenza: grazie a frequenze di aggiornamento così elevate anche su console si potranno avere latenze basse paragonabili a quelle del mondo eSport su PC.

"Abbiamo ridotto la latenza dell'input del 36% per quanto riguarda la campagna e del 57% per la modalità Versus" sostengono gli sviluppatori di Gears 5. Questo offrirà un'esperienza molto più reattiva per i giocatori, in un contesto in cui ogni millesimo di secondo ha un significato. Hanno pubblicato un paio di screenshot in cui mostrano come la latenza in Gears 5 passi dagli 86 ms medi di Xbox One ai 55 ms di Xbox Series X a 60 fps fino ai 37 ms di Xbox Series X a 120 fps.

Clicca per ingrandire

In uno scenario in cui il millisecondo sta diventando sempre più il punto di riferimento delle prestazioni, al posto del frame rate, anche le console vogliono giocare la loro parte. In tutto questo è cruciale la porta HDMI 2.1 presente sia in Series X che in Series S. Le console, infatti, gestiscono il flusso a 120 Hz tramite HDMI e non DisplayPort, come avviene in ambito PC. Questo vuol dire che per giocare a 120 Hz servirà il monitor opportuno, con ingresso almeno HDMI 2.0. Reperire un monitor con queste specifiche non è semplicissimo, al punto che questo diventerà un tema nell'ambito di discussione sulla next-gen.

Stiamo lavorando su questi argomenti e a breve pubblicheremo approfondimenti in merito.