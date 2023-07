Diablo IV su Xbox Game Pass? Non è in programma, parola di Mike Ybarra

Nei giorni scorsi, nell'app di pagamento brasiliana PicPay è apparso un curioso banner che pubblicizzava l'arrivo a breve di Diablo IV su Xbox Game Pass. Emersa la notizia, Mike Ybarra, capo di Blizzard, si è affrettato a chiarire che il nuovo RPG non arriverà su Game Pass (almeno per il momento).

Per chi non lo sapesse, Mike Ybarra ha avuto una carriera ventennale tra le schiere di Microsoft fino al 2021, anno in cui ricopriva la carica di Corporate Vice President della divisione gaming prima di passare a Blizzard. La notizia della vittoria in tribunale di Microsoft contro la FTC statunitense ha immediatamente fatto pensare all'arrivo dell'intera libreria Activision Blizzard su Game Pass.

D'altro canto, è stato l'ex collega di Ybarra e attuale capo di Xbox, Phil Spencer, a dichiarare che, nel caso in cui l'acquisizione si fosse conclusa, Microsoft avrebbe voluto portare i franchise del publisher su Game Pass, inclusi Diablo, Overwatch e Call of Duty. Tuttavia, le parole di Ybarra smentiscono l'arrivo del nuovo GDR nel breve periodo, a prescindere dall'acquisizione.

This is not happening. — Mike Ybarra (@Qwik) July 11, 2023

In risposta a un tweet di Game Pass Tracker, Ybarra è stato categorico: "Questo non è in programma". In sintesi, non è chiaro quali siano le intenzioni di Microsoft, di certo quelle di Blizzard sono di mantenere Diablo IV fuori dal servizio in abbonamento. Le parole di Ybarra, inoltre, potrebbero anche sottintendere un accordo tra le parti proprio a tale proposito.

Nel frattempo, però, la FTC ha già annunciato che si opporrà in appello alla decisione della giudice Corley, anche se i tempi sono piuttosto stretti – il termine per presentare il ricorso è domani. Ad ogni modo, se foste tra quelli che attendevano con ansia il nuovo GDR d'azione su Game Pass, purtroppo l'attesa sarà ancora lunga (ammesso che ci arrivi).