Diablo IV: su Twitch Italia è ora il gioco più visto e seguito

Uno dei titoli che, da subito, ha reso testimonianza di come il legame tra il servizio di live streaming e il mondo del gaming sia qualcosa di profondamente radicato e fecondo, è stato Diablo, il cui terzo capitolo è uscito quasi in concomitanza con la nascita di Twitch. Videogioco e servizio sono cresciuti insieme, negli ultimi anni, e la recente uscita di Diablo IV, con il successo che questo ha immediatamente riscontrato su Twitch, è stata la riprova della portata di questo rapporto che dura da oltre dieci anni.

Annunciato alla BlizzCon del 2019, Diablo IV, nei quattro giorni dall’inizio dell’accesso anticipato, il 1° giugno, era stato già giocato per 93 milioni di ore, pari a oltre 10.000 anni e, al momento del lancio, era già il gioco di Blizzard Entertainment più venduto di sempre.

Su Twitch, dove negli scorsi anni la community ha contribuito a portare avanti il mito di Diablo, negli ultimi giorni streamer provenienti da tutto il mondo hanno dedicato a Diablo IV lunghe sessioni di gameplay, approfondimenti e grandissimo spazio all’esplorazione del mondo di Sanctuarium, ampliato ulteriormente in questo quarto capitolo, impegnati in una lotta senza esclusione di colpi contro Lilith, la Figlia dell’Odio.

Un entusiasmo che si è concretizzato anche nei numeri raggiunti su Twitch Italia: nella prima settimana in cui Diablo IV è stato disponibile all’acquisto, il gioco è stato il più visto, collezionando un totale di oltre 18 milioni di minuti visti. “Quella di Twitch e Diablo è una storia iniziata già nel 2011, e racconta di community che si sono appassionate a un gioco, che ne hanno alimentato il mito, rendendolo tra i maggiori successi di un servizio di live streaming che ai tempi muoveva i suoi primi passi nel mondo digitale. Oggi, dopo più di dieci anni, questa storia ha dimostrato di avere ancora molto da dire” commenta Jannik Hülshoff, Senior Director of EMEA Partnership di Twitch. “Diablo IV ha confermato, ancora una volta, quanto profondi siano i legami che titoli come questo sono in grado di stimolare, tra le persone, tra gli streamer e le proprie community. E siamo felici che Twitch sia sempre di più lo spazio dove queste relazioni hanno modo di crescere”.

La forza di Twitch sono le community, che hanno trovato sul servizio uno spazio in cui esprimersi liberamente. Diablo, grazie alla sua lore unica, è un perfetto esempio di come, tramite il live streaming, persone anche distanti tra loro possano condividere le proprie passioni.

Intanto, emergono altri curiosi dati su Diablo IV: tra cui il fatto che il Macellaio è il nemico più temuto dei giocatori, incidendo per l'1,8% tra tutte le morti dei personaggi in gioco (nel conteggio, non vengono incluse quelle legate al PvP). Si tratta di un boss opzionale che può comparire in qualsiasi momento nel corso di una qualsiasi Spedizione di Diablo IV. Come sanno i fan del nuovo action rpg di Blizzard, il livello di esperienza del mondo sale insieme a quello del giocatore, e questo rende i boss sempre una sfida da affrontare. Non basta portare a termine quante più attività facoltative possibile per facilitare i combattimenti con i boss, e il Macellaio non fa eccezione a questa regola.

Serve affinare la build nel miglior modo possibile per poterlo sconfiggere, con i combattimenti con i boss che rappresentano l'unica grande sfida di gioco posta da Diablo IV ai giocatori. Dato che il Macellaio appare in maniera casuale, i giocatori che non si sentissero di affrontarlo (o fossero semplicemente spaventati dalla sua presenza) possono sempre scappare!

Come ogni boss di Diablo IV, tuttavia, i comportamenti del Macellaio sono scanditi da uno schema: se lo si studia bene, si potrà avere una chance di sconfiggerlo. Bisogna seguire bene come il nemico agita la sua mannaia e stare attenti al suo ruggito, in concomitanza del quale viene sprigionata una poderosa onda d'urto. Correre intorno al boss in senso orario, e sferrare i nostri attacchi nei momenti opportuni, può essere un'ulteriore importante risorsa. Il Macellaio è un nemico ricorrente nei Diablo, che i fan di lunga data della serie di Blizzard conoscono bene già dai precedenti episodi. Qui torna in tutto il suo splendore e con tutta la sua veemenza.