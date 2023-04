Diablo IV: serviranno 32 GB di RAM e una GeForce RTX 3080 per giocare in 4K

Blizzard sostiene di aver determinato i requisiti hardware della versione definitiva di Diablo IV e di quella riservata allo Stress Test sulla base dei "dati raccolti durante l'accesso anticipato e l'open beta". Ricordiamo che lo Stress Test si terrà dal 12 al 14 maggio, mentre le nostre impressioni dopo la prova dell'open beta si trovano in questo articolo. Qui di seguito i requisiti di sistema per come appaiono sul sito di Blizzard, dove ci sono nuove informazioni anche su creazione, configurazione e personalizzazione del personaggio, così come sugli oggetti cosmetici e sull'equipaggiamento.

Requisiti minimi

Pensati per far funzionare Diablo IV a 1080p di risoluzione nativa o a 720p di risoluzione di rendering, con impostazioni grafiche basse, a 30 FPS.

Sistema operativo : Windows 10 64-bit versione 1909 o più recente

: Windows 10 64-bit versione 1909 o più recente Processore : Intel Core i5-2500K o AMD FX-8350

: Intel Core i5-2500K o AMD FX-8350 Memoria : 8 GB di RAM

: 8 GB di RAM Scheda grafica : NVIDIA GeForce GTX 660 o AMD Radeon R9 280

: NVIDIA GeForce GTX 660 o AMD Radeon R9 280 DirectX : Versione 12

: Versione 12 Spazio di archiviazione : SSD con 90 GB di spazio disponibile

: SSD con 90 GB di spazio disponibile Rete: connessione a banda larga

Requisiti medi

Pensati per far funzionare Diablo IV a 1080p di risoluzione, con impostazioni grafiche medie, a 60 FPS.

Sistema operativo : Windows 10 64-bit versione 1909 o più recente

: Windows 10 64-bit versione 1909 o più recente Processore : Intel Core i5-4670K o AMD Ryzen 1300X

: Intel Core i5-4670K o AMD Ryzen 1300X Memoria : 16 GB di RAM

: 16 GB di RAM Scheda grafica : NVIDIA GeForce GTX 970 o AMD Radeon RX 470

: NVIDIA GeForce GTX 970 o AMD Radeon RX 470 DirectX : Versione 12

: Versione 12 Spazio di archiviazione : SSD con 90 GB di spazio disponibile

: SSD con 90 GB di spazio disponibile Rete: connessione a banda larga

Requisiti alti

Pensati per far funzionare Diablo IV a 1080p di risoluzione, con impostazioni grafiche alte, a 60 FPS.

Sistema operativo : Windows 10 64-bit versione 1909 o più recente

: Windows 10 64-bit versione 1909 o più recente Processore : Intel Core i7-8700K o AMD Ryzen 2700X

: Intel Core i7-8700K o AMD Ryzen 2700X Memoria : 16 GB di RAM

: 16 GB di RAM Scheda grafica : NVIDIA GeForce RTX 2060 o AMD Radeon RX 5700 XT

: NVIDIA GeForce RTX 2060 o AMD Radeon RX 5700 XT DirectX : Versione 12

: Versione 12 Spazio di archiviazione : SSD con 90 GB di spazio disponibile

: SSD con 90 GB di spazio disponibile Rete: connessione a banda larga

Requisiti Ultra 4K

Pensati per far funzionare Diablo IV a 4K di risoluzione, con impostazioni grafiche ultra, a 60 FPS.

Sistema operativo : Windows 10 64-bit versione 1909 o più recente

: Windows 10 64-bit versione 1909 o più recente Processore : Intel Core i7-8700K o AMD Ryzen 7 2700X

: Intel Core i7-8700K o AMD Ryzen 7 2700X Memoria : 32 GB di RAM

: 32 GB di RAM Scheda grafica : NVIDIA GeForce RTX 3080; NVIDIA GeForce RTX 40 Series per supporto completo a DLSS3 o AMD Radeon RX 6800 XT

: NVIDIA GeForce RTX 3080; NVIDIA GeForce RTX 40 Series per supporto completo a DLSS3 o AMD Radeon RX 6800 XT DirectX : Versione 12

: Versione 12 Spazio di archiviazione : SSD con 90 GB di spazio disponibile

: SSD con 90 GB di spazio disponibile Rete: connessione a banda larga

*Diablo IV potrà essere eseguito con dell'hardware inferiore ai requisiti minimi, inclusi HDD, CPU dual-core e GPU integrate. Tuttavia, l'esperienza di gioco potrebbe risultare notevolmente peggiore.

Colpiscono soprattutto i requisiti per la risoluzione 4K, soprattutto la necessità di possedere 32 GB di RAM per poter giocare con buone prestazioni. Naturalmente è un requisito che faremmo bene a considerare come sempre più probabile man mano che arriveranno giochi di nuova generazione con grafica dettagliata, se si vorrà giocare a 4K. Come schede video, invece, viene indicata una GeForce RTX 3080, ma anche la famiglia 4000, insieme a processori Intel Core i7-8700K o AMD Ryzen 7 2700X. Non si va molto indietro neanche per il gioco a 1080p se è vero che servirà almeno una GeForce RTX 2060 o una Radeon RX 5700 XT, due schede video comunque impegnative. Serviranno 90 GB di spazio libero su SSD per l'installazione mentre Blizzard ci tiene a sottolineare che Diablo IV potrà essere giocato anche su portatili con GPU integrate e sistemi di vecchi generazione, anche se le prestazioni in questi casi non sono garantite.

Ricordiamo, infine, che il rilascio della versione definitiva di Diablo IV è previsto per il 6 giugno.