Diablo IV, nuova beta con ricompense esclusive dal 12 al 14 maggio

Durante una diretta dedicata al titolo Blizzard, gli sviluppatori hanno annunciato che Diablo IV avrà una nuova beta per testare la stabilità dei server. Lo stress test avrà luogo a partire dalle 21:00 del 12 maggio e terminerà alle 21:00 del 14 maggio. Sarà possibile accedere alla fase di prova da Xbox One, Xbox Series X|S, PlayStation 4, PlayStation 5 e PC.

La versione del gioco disponibile sarà simile a quella fornita finora per i test precedenti. Il level cap rimane fissato al 20 e sarà possibile affrontare Ashava come boss globale. Tuttavia, in questo caso aumentano le ricompense per i giocatori che prenderanno parte alla beta.

Per chi porta almeno un personaggio a livello 20 sarà possibile ottenere la Sacca del Lupo disponibile anche durante le prove precedenti. In più, stavolta, si potrà conquistare l'esclusiva cavalcatura Grido di Ashava sconfiggendo l'omonimo boss con un personaggio a livello 20. A questi naturalmente si aggiungeranno anche i titoli esclusivi per urlare a Sanctuarium di essere stati tra i primi a combattere i demoni di Diablo IV.

La prova potrà essere condotta insieme ai propri amici sia online che in cooperativa locale da console, mentre la funzionalità di cross-progression consentirà di condividere i personaggi tra tutte le piattaforme. Sarà abilitato anche il cross-play che permette agli amici di giocare insieme a prescindere dalla piattaforma in loro possesso.

Uno degli aspetti più interessanti rispetto alle altre open beta sono le modifiche applicate dagli sviluppatori sulla base dei feedback ricevuti finora. Le classi, le abilità, i dungeon e molte altre caratteristiche del gioco elencate nella "retrospettiva sull'open beta" pubblicata da Blizzard sono state aggiornate.

Vi ricordiamo che Diablo IV sarà disponibile a partire dal 6 giugno e la open beta di maggio è l'ultima fase di test. Di conseguenza, rappresenta anche l'ultima occasione per ottenere gli oggetti esclusivi sopraelencati prima del rilascio.