Diablo IV: nuova gestione del Tabellone dell'Esperienza e dell'inventario con le prossime patch

Blizzard ha pubblicato una lunga lista di miglioramenti che verranno apportati con la patch 1.2.0 per Diablo IV. Questa sarà online a partire dalla giornata del 17 ottobre, congiuntamente all'arrivo della nuova Stagione del Sangue.

Diablo IV: tante novità con le prossime patch e la nuova Stagione del Sangue

Fra le principali, una nuova gestione dell'inventario, a lungo invocata dalla community. Il ristretto inventario di Diablo IV, infatti, obbliga a macchinose operazioni di gestione dei tantissimi oggetti che vengono "droppati" nel gioco. Con la nuova patch, invece, le gemme saranno considerate come materia prima e non occuperanno più slot nell'inventario, il che ne semplificherà sensibilmente la gestione. Inoltre, alcuni oggetti inutili verranno automaticamente convertiti in materie prime, liberando ulteriore spazio.

Con la nuova Stagione verrà ridotto anche il tempo necessario ad arrivare al level cap di 100. Si guadagneranno, infatti, molti più punti esperienza dal livello 50 in poi e, secondo Blizzard, questo permetterà di massimizzare l'esperienza di un personaggio il 40% più rapidamente rispetto ad oggi. Anche i cavalli verranno migliorati, e saranno molto più reattivi.

Migliorie sono previste anche per l'endgame, con 5 nuovi boss che "dropperanno" armi ed equipaggiamenti unici che permetteranno di potenziare in maniera speciale le build. Migliori ricompense attenderanno i giocatori anche nei Forzieri delle Maree Infernali e nell'Albero dei Sussurri. I Boss Mondiali, poi, appariranno con una frequenza maggiore, ovvero ogni 3 ore e mezza e non più ogni 6 ore come accade adesso.

Ma Blizzard si spinge ancora oltre e, nell'ultima Campfire Chat, ha parlato di quelle che saranno invece le novità della prossima patch, la 1.2.1, prevista entro la fine di ottobre. I giocatori potranno, tra le altre cose, resettare il Tabellone dell'Esperienza, il che permetterà loro di cambiare la specializzazione dei personaggi e provare diverse build senza dover necessariamente "livellare" un nuovo personaggio.

Nella città di Kyovashad, inoltre, arriveranno dei nuovi manichini di addestramento, che potranno essere configurati per imitare specifici nemici, Elite e boss e quindi sperimentare il potenziale del proprio personaggio in vista degli scontri più ardui.

Altre novità sui futuri sviluppi di Diablo IV, infine, saranno comunicate nelle date del 3 e del 4 novembre, quando si svolgerà l'edizione 2023 della BlizzCon. Per il momento, non vi resta che leggere la nostra recensione di Diablo IV.