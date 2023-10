Diablo IV: la Stagione del Sangue porterà il gioco su Steam insieme a tante novità!

Blizzard ha annunciato che la Stagione del Sangue di Diablo IV inizierà il prossimo 17 ottobre, giorno in cui l'RPG farà il suo esordio su Steam. Diablo IV rappresenta il secondo gioco di Blizzard che perseguirà gli obiettivi dell'azienda di raggiungere un maggior numero di giocatori PC attraverso la pubblicazione sulla piattaforma di Valve.

Il primo titolo è stato Overwatch 2 che però è stato immediatamente stroncato per la mancanza di contenuti. Ad oggi l'FPS arena di Blizzard conta oltre 190.000 recensioni con una valutazione "per lo più negativa". Va sottolineato, però, che già in precedenza il gioco era stato accolto piuttosto male tanto dalla critica quanto dai giocatori.

Diablo IV, al contrario, non dovrebbe soffrire della stessa accoglienza: già sulla piattaforma proprietaria, Battle.net, ha riscosso un grande successo così come su console Xbox e PlayStation di attuale e precedente generazione. Inoltre, cross-play e cross-save saranno attivi su tutte le piattaforme, inclusa Steam. In quest'ultimo caso sarà necessario collegare l'account Battle.net a quello Steam.

Naturalmente, la Stagione del Sangue sarà accompagnata da numerosi nuovi contenuti e miglioramenti alla qualità della vita nel gioco. In primis saranno introdotti i Poteri Vampireschi che i giocatori potranno ottenere attraverso una nuova risorsa, Sangue Potente, e la rispettiva Armatura del Patto che sarà indispensabile.

Un aggiornamento importante riguarderà soprattutto i nuovi giocatori: con la nuova stagione si potrà raggiungere il livello 100 il 40% più velocemente e sarà possibile saltare la campagna per tuffarsi direttamente nei contenuti stagionali insieme ai propri amici.

I veterani, invece, noteranno un miglioramento nella gestione dell'inventario e degli oggetti: non sarà più necessario effettuare viaggi superflui in città e i personaggi Hardcore non perderanno i loro progressi in caso di disconnessione, grazie alle Pergamene della Fuga. Migliorate anche le cavalcature che risulteranno più agili e veloci.

Per avere un'idea completa di tutte le novità e i miglioramenti che verranno introdotti dalla nuova stagione di Diablo IV vi rimandiamo direttamente alla pagina dedicata sul sito di Blizzard.