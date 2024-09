Diablo IV è un successo enorme: fatturato miliardario per l'ARPG Blizzard

Blizzard Entertainment può festeggiare un trionfo economico straordinario con Diablo IV, l'ultimo capitolo della sua celebre saga action RPG. Dati recentemente emersi, non sul sito ufficiale ma attraverso il canale LinkedIn di un dirigente della società, rivelano cifre da capogiro: il gioco ha fruttato oltre 1 miliardo di dollari di entrate complessive.

Un dettaglio particolarmente significativo riguarda le microtransazioni, che hanno contribuito in maniera sostanziale al successo finanziario del titolo. Secondo quanto emerso, gli acquisti in-game hanno generato più di 150 milioni di dollari, rappresentando circa il 15% delle entrate totali. Questa percentuale assume ancora maggior rilievo considerando che Diablo 4 è un gioco venduto a prezzo pieno, non un titolo freemium.

Diablo IV ha già fatturato più di un miliardo di dollari

La fonte di queste rivelazioni è stata il profilo LinkedIn di Harrison Froeschke, senior product manager di Diablo IV, successivamente reso privato. Froeschke aveva condiviso dettagli sulla sua partecipazione alla strategia di monetizzazione del gioco, includendo la gestione del negozio di accessori cosmetici, la definizione dei prezzi, la creazione di bundle e l'implementazione di sconti personalizzati. Il successo del gioco di ruolo non è una sorpresa, dal momento che in cinque giorni dal debutto l'azienda annunciava ricavi per 666 milioni di dollari, con 276 milioni di ore giocate.

Risultati che dimostrano ancora una volta come un modello di business ibrido - con vendite tradizionali e microtransazioni - possa rivelarsi estremamente efficace. Il successo finanziario del titolo Blizzard potrebbe inoltre amplificarsi attraverso il rilascio della prima espansione, Vessel of Hatred, prevista per l'8 ottobre. L'aggiornamento promette di arricchire l'esperienza di gioco introducendo una nuova classe chiamata Spiritista, specializzata in arti marziali e spiriti animali, insieme a una nuova regione e la possibilità di reclutare mercenari NPC e affrontare un dungeon cooperativo inedito.

L'espansione porterà anche miglioramenti al gameplay, con l'aggiunta di nuove abilità per tutte le classi esistenti e l'introduzione di un sistema per realizzare skill personalizzate, anche prendendo in prestito poteri da altre classi. La combinazione di un solido gameplay di base con un flusso costante di nuovi contenuti si sta rivelando una formula vincente per l'ARPG Blizzard, una strategia capace di generare entrate significative anche nel lungo periodo.