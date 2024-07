Diablo IV, Blizzard svela nuovi dettagli sulla nuova classe Spiritista

L'8 ottobre arriverà l'espansione Vessel of Hatred per Diablo IV, introducendo la nuova classe dello Spiritista. Questa figura, proveniente dalle giungle di Nahantu, attinge al potere di quattro spiriti guardiani per combattere le forze del male. Ecco tutti i dettagli svelati da Blizzard.

Diablo IV si aggiornerà a ottobre con diversi contenuti aggiuntivi, fra cui una nuova classe: lo Spiritista. Le novità arriveranno con l'espansione Vessel of Hatred e, nelle scorse ore, Blizzard ha svelato i dettagli di questa classe durante una diretta speciale dall'Xbox Studio, offrendo ai fan uno sguardo approfondito sulle origini, le abilità e le meccaniche di gioco.

Gli Spiritisti provengono da Nahantu, una nuova regione che verrà introdotta nell'espansione. Sono custodi di un'antica tradizione legata al Regno degli Spiriti, un piano di esistenza parallelo a Sanctuarium. La loro missione è proteggere questo regno e mantenere l'equilibrio tra i due mondi.

Diablo IV, Blizzard descrive nel dettaglio la nuova classe

Ciò che rende unici gli Spiritisti è la loro capacità di attingere al potere di quattro spiriti guardiani: il Giaguaro, il Gorilla, l'Aquila e il Centopiedi. Ogni guardiano conferisce abilità e caratteristiche distintive, permettendo ai giocatori di adattare il proprio stile di combattimento alle diverse situazioni. Il Giaguaro, ad esempio, incarna velocità e ferocia, mentre il Gorilla rappresenta forza e resilienza.

Una delle novità più interessanti è l'introduzione della categoria di abilità Incarnazione. Questa permette allo Spiritista di assumere temporaneamente i tratti di uno spirito guardiano, ottenendo potenti benefici passivi. Le abilità presentate spaziano da attacchi come Unghiata del Giaguaro a mosse difensive come Pestata Travolgente del Gorilla.

Il sistema di progressione degli Spiritisti ruota attorno alla Sala degli Spiriti, una meccanica di classe unica che si sblocca completando una missione specifica al raggiungimento del livello 15. Questa sala permette ai giocatori di potenziare il legame con uno spirito guardiano principale e, successivamente, di scegliere un beneficio secondario da un altro spirito, creando combinazioni sinergiche e personalizzate.

L'espansione introdurrà anche nuovi oggetti leggendari e unici pensati appositamente per gli Spiritisti. Questi oggetti sono progettati per amplificare le abilità della classe e offrire diverse opzioni di personalizzazione del personaggio. I fan avranno l'opportunità di provare in anteprima la nuova classe durante la Gamescom di agosto, dove sarà disponibile una demo giocabile. Questa sarà un'occasione importante per gli sviluppatori per raccogliere feedback e apportare eventuali modifiche prima del lancio ufficiale. Tutti i dettagli sulla nuova classe possono essere trovati qui, sul blog ufficiale Blizzard.