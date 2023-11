Diablo IV alla BlizzCon: annunciata l'espansione Vessel of Hatred, arriverà a fine 2024

Come da tradizione, anche quest'anno si è tenuta una nuova edizione della BlizzCon, evento con cui Blizzard Entertainment riunisce i fan dei suoi giochi per un evento irripetibile. La compagnia americana - ufficialmente acquisita da Microsoft - ha colto tale occasione per annunciare diverse novità per i suoi titoli di punta, tra cui il più recente Diablo IV.

Dopo aver passato in rassegna i contenuti introdotti con la Stagione del Sangue, Blizzard ha svelato Vessel of Hatred, prima grande espansione del suo popolare dungeon crawler.

BlizzCon: di nuovo in presenza dopo 4 anni



Così come gli annunci riservati per Overwatch 2, Hearthstone e World of Warcraft, anche quelli di Diablo IV sono arrivati durante la cerimonia di apertura della BlizzCon 2023. Questa edizione è stata particolarmente importante per il semplice motivo che, dopo quattro anni, Blizzard ha potuto accogliere nuovamente i fan per un evento in presenza.

"La BlizzCon non riguarda solo le novità di Blizzard, ma riguarda tutti voi. I giocatori sono il fulcro di tutto quello che facciamo e ci impegniamo costantemente per sostenere queste incredibili comunità", ha dichiarato Mike Ybarra, presidente di Blizzard Entertainment. "Tutti noi, giocatori, sviluppatori e fan, siamo uniti dalla passione per i videogiochi".

Diablo IV: arriva la prima espansione

Tornando a Diablo IV, l'action RPG riceverà prossimamente la sua prima espansione.

Abbiamo un teaser trailer, un titolo - Vessel of Hatred, per l'appunto - e qualche anticipazione su ciò che offrirà: la campagna dell'add-on porterà avanti la storia del quarto capitolo, ma al tempo stesso farà tornare i giocatori a scoprire il destino del Primo Maligno Mefisto e cosa sta pianificando per Sanctuarium. L'avventura inedita di Vessel of Hatred sarà ambientata nelle "giungle lussureggianti note dai locali come Nahantu", regione introdotta per la prima volta in Diablo II.

C'è anche una finestra di lancio: l'espansione uscirà nel tardo 2024. Blizzard Entertainment condividerà maggiori dettagli nel corso della prossima estate.

In questi giorni i giocatori di Diablo IV si stanno dedicando alle attività della Stagione del Sangue, la seconda season contenutistica che vede protagonista la cacciatrice di vampiri Erys - doppiata dall'attrice Gemma Chan - e che introduce un ampio comparto di modifiche legate al bilanciamento, così come importanti migliorie applicate al sistema di progressione.

Alla BlizzCon è stato inoltre annunciato che, nel corso delle prossime settimane, i giocatori di Diablo IV accoglieranno le seguenti novità: cinque nuovi anelli Abietti di classe, una finestra d'anteprima per l'Occultista, l'evento Mattatorio di Zir rigiocabile e l'evento a tempo limitato Morbo di Mezz'inverno. Con la Stagione 3 verranno introdotte le classifiche tramite una sfida settimanale "in cui gli eroi di Sanctuarium gareggeranno per la propria posizione contro amici e amiche, il proprio clan o chiunque nel mondo"; al termine di ogni settimana, i giocatori con il grado più alto avranno accesso alla Sala degli Antichi stagionale.